La Lega di Serie A ha comunicato che la partita tra Cagliari e Cremonese, valida per il il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021 e in programma mercoledì 28 ottobre, inizierà alle ore 14.30 e non più alle ore 15 come stabilito in precedenza.

Per i rossoblu di Eusebio Di Francesco si tratta dell’esordio stagionale nel torneo, mentre i grigiorossi, guidati dall’ex Bisoli, nel turno precedente hanno battuto l’Arezzo per 4-0.

OMNISPORT | 19-10-2020 12:23