Coppa Italia, avanti Cremonese e Genoa

Si è aperta la tre giorni di partite del quarto turno di Coppa Italia, che disegnerà il tabellone degli ottavi di finale. Nell'unica gara in programma tra squadre di Serie B la Cremonese ha piegato per 1-0 il Genoa: ha deciso un gol di Claiton che permetterà alla squadra di Baroni di sfidare negli ottavi la Lazio detentrice del trofeo.

Il Genoa ha invece superato per 3-2 l'Ascoli guadagnandosi il diritto di affrontare il Torino. In campo formazioni rimaneggiate, ma il Grifone ha saputo rimediare ad una situazione che a venti minuti dalla fine lo vedeva in svantaggio per 2-1 per un'autorete di Criscito dopo i gol di Pinamonti e Beretta. Lo stesso Criscito ha impattato al 72', poi Pinamonti ha fatto doppietta chiudendo i giochi.

SPORTAL.IT | 03-12-2019 20:44