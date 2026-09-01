Coppa Italia, la Cremonese vince a Parma ed esonera Giampaolo: il Monza espugna Torino, bufera su Abate

Il club grigiorosso ha annunciato la separazione dal tecnico nonostante il successo al Tardini, al suo posto in arrivo Fabio Pecchia. Juric si toglie lo sfizio di eliminare la sua ex squadra

Como-Cremonese e Milan-Monza: il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia inizia a comporsi non senza sorprese. Perché la Cremonese vince 2-0 al Tardini di Parma, il Monza batte 1-0 il Torino al Comunale con Juric che si prende una bella rivincita sulla sua ex squadra.

Cremonese, Giampaolo esonerato

Ma il calcio sa riservare sorprese anche a inizio stagione: al termine della partita vinta in casa dei ducali, la Cremonese ha annunciato l’esonero del tecnico Marco Giampaolo. Si tratta della prima panchina a saltare tra i professionisti, con una tempistica quanto meno singolare, visto il successo in casa di una squadra di Serie A. Evidentemente si era creata una frattura insanabile dopo le due sconfitte contro Empoli e Modena in B, e non sono bastate le magie di Adam Licina al Tardini per cambiare la storia grigiorossa.

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Pecchia verso la Cremonese

“Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”, si legge un una nota del club. Il favorito per la panchina lombarda è Fabio Pecchia, ex allenatore proprio della Cremonese che aveva portato in Serie A nel 2021. Poi tre anni a Parma, con un’altra promozione in Serie A e un esonero nel febbraio del 2025.

La partita: Licina protagonista

Per quanto riguarda la partita, la squadra di Giampaolo aveva vinto 2-0 guadagnandosi il diritto di affrontare il Como agli ottavi di Coppa Italia. I gol nel primo tempo, al 5′ Simone Lottici Tessandri, al 41′ Adin Licina, in prestito dalla Juventus, tra i migliori in campo. Poche le occasioni per i padroni di casa, che in partite ufficiali non hanno ancora trovato la via del gol.

Torino ko, Abate nei guai

In serata invece il Monza ha vinto in casa del Torino. I brianzoli staccano il pass per gli ottavi di finale grazie alla rete di Dani Mota nel recupero del primo tempo. Al 94mo l’arbitro prima assegna e poi toglie un rigore ai granata per un tocco di mano in area di rigore. Il Toro di Abate esce tra i fischi e incassa la terza sconfitta di fila dopo i tonfi in campionato contro Milan e Sassuolo, il Monza avanza nella competizione e ora si troverà di fronte i rossoneri di Amorim nella gara secca di San Siro a dicembre. Per Ignazio Abate un inizio di stagione molto difficile.