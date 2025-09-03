Coppa Italia, date, orari e dirette tv dei sedicesimi: apre Cagliari-Frosinone, quando gioca il Milan

Ufficializzato dalla Lega il calendario con le tv che trasmetteranno le dirette, si gioca dal 23 al 25 settembre, agli ottavi entrano in ballo le big

Comincia a fare sul serio la Coppa Italia, giunta ai sedicesimi di finale. La Lega ha ufficializzato con un comunicato date, orari e tv dove vedere le dirette delle gare che si giocheranno tra martedì 23 e giovedì 25 settembre.

Milan-Lecce martedì 23 settembre alle 21

Ad aprire la tre giorni di Coppa Italia sarà la gara tra Cagliari e Frosinone, fissata per martedì 23 alle 17, mentre chiuderanno Torino e Pisa giovedì 25 alle 21. Il Milan di Allegri proseguirà il suo cammino – dopo la vittoria all’esordio contro il Bari – sfidando il Lecce: la gara di San Siro è in programma martedì 23 alle 21. Completati i sedicesimi, agli ottavi esordiranno in Coppa Italia le teste di serie: Napoli, Inter, Juventus, Roma, Atalanta, Fiorentina, Bologna e Lazio.

Il programma completo con le tv

Ecco tutti gli orari e le programmazioni tv dei sedicesimi di Coppa Italia:

Martedì 23, ore 17: Cagliari-Frosinone (Canale 20)

Martedì 23, ore 18.30: Udinese-Palermo (Italia 1)

Martedì 23, ore 21: Milan-Lecce (Italia 1)

Mercoledì 24, ore 17: Parma-Spezia (Canale 20)

Mercoledì 24, ore 18.30: Verona-Venezia (Italia 1)

Mercoledì 24, ore 21: Como-Sassuolo (Italia 1)

Giovedì 25, ore 18.30: Genoa-Empoli (Italia 1)

Giovedì 25, ore 21: Torino-Pisa (Italia 1)