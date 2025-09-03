Coppa Italia, date, orari e dirette tv dei sedicesimi: apre Cagliari-Frosinone, quando gioca il Milan

Comincia a fare sul serio la Coppa Italia, giunta ai sedicesimi di finale. La Lega ha ufficializzato con un comunicato date, orari e tv dove vedere le dirette delle gare che si giocheranno tra martedì 23 e giovedì 25 settembre.
Milan-Lecce martedì 23 settembre alle 21
Ad aprire la tre giorni di Coppa Italia sarà la gara tra Cagliari e Frosinone, fissata per martedì 23 alle 17, mentre chiuderanno Torino e Pisa giovedì 25 alle 21. Il Milan di Allegri proseguirà il suo cammino – dopo la vittoria all’esordio contro il Bari – sfidando il Lecce: la gara di San Siro è in programma martedì 23 alle 21. Completati i sedicesimi, agli ottavi esordiranno in Coppa Italia le teste di serie: Napoli, Inter, Juventus, Roma, Atalanta, Fiorentina, Bologna e Lazio.
Il programma completo con le tv
Ecco tutti gli orari e le programmazioni tv dei sedicesimi di Coppa Italia:
Martedì 23, ore 17: Cagliari-Frosinone (Canale 20)
Martedì 23, ore 18.30: Udinese-Palermo (Italia 1)
Martedì 23, ore 21: Milan-Lecce (Italia 1)
Mercoledì 24, ore 17: Parma-Spezia (Canale 20)
Mercoledì 24, ore 18.30: Verona-Venezia (Italia 1)
Mercoledì 24, ore 21: Como-Sassuolo (Italia 1)
Giovedì 25, ore 18.30: Genoa-Empoli (Italia 1)
Giovedì 25, ore 21: Torino-Pisa (Italia 1)