Coppa Italia, decisi gli arbitri delle semifinali

Il calcio italiano riparte con la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo i tre mesi e mezzo di stop si ricomincia con Juventus-Milan (andata 1-1) in programma venerdì sera alle 21 all'Allianz Stadium. A dirigere la sfida sarà Daniele Orsato di Schio, con lui gli assistenti Mondin e Galetto, il quarto ufficiale di gara Massa e gli arbitri Var Aureliano e Vivenzi.

Sabato 13, alle 21, l'altra semifinale di ritorno tra Napoli e Inter (1-0 per gli azzurri all'andata) in programma al San Paolo. Ad arbitrare l'incontro Gianluca Rocchi di Firenze, che avrà come guardalinee Del Giovane e Cecconi, mentre Mariani sarà il quarto uomo. In sala Var Valeri e Giallatini.

SPORTAL.IT | 11-06-2020 13:28