Coppa Italia, defezione in extremis per il Milan

Sarà un Milan in grande emergenza quello che affronterà la prima, storica partita del calcio italiano dopo la lunga interruzione per la pandemia di Coronavirus.

I rossoneri, costretti a vincere o a pareggiare dal 2-2 in su in casa della Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia per guadagnarsi l'accesso alla finale, saranno infatti privi di tante pedine importanti. L'ultima è Mateo Musacchio, arresosi a poche minuti dalla diramazione della lista dei convocati a causa di un problema ad una caviglia.

Il difensore argentino non è quindi partito per Torino, al pari degli altri indisponibili, Theo Hernandez, Samu Castillejo e ovviamente Zlatan Ibrahimovic.

Scontato quindi che in difesa a fare coppia con il capitano Alessio Romagnoli sarà Simon Kjaer.

SPORTAL.IT | 11-06-2020 22:30