La Coppa Italia di serie C va alla Viterbese.

Successo meritato per i laziali, che sfondano in pieno recupero grazie alla rete realizzata da Atanasov sotto misura.

Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nella ripresa i brianzoli, che all’andata avevano vinto per 2-1, non si sono praticamente visti per crollare a pochi minuti dal raggiungere il traguardo.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 19:46