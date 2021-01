Scende in campo, domani sera, il Milan di Stefano Pioli contro l’Inter di Antonio Conte per il derby valido per i quarti di Coppa Italia.

Per Milan èerò diversi sono i giocatori indisponibili: oltre lo qualificato Gigio Donnarumma il tecnico dovrà rinunciare anche a Gabbia, Bennacer, Calhanoglu e anche Kalulu, che sabato sera, contro l’Atalantam ha rimediato un trauma contusivo al muscolo obliquo dell’addome.

OMNISPORT | 25-01-2021 15:16