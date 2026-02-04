Coppa Italia: dove vedere Inter-Torino, orario, programma e diretta tv

Via ai quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Riflettori puntati sull’Inter di Cristian Chivu, che oggi ospita il Torino di Marco Baroni allo “U-Power Stadium” di Monza. Poi toccherà alla Juve di Luciano Spalletti, impegnata a Bergamo, prima di lasciare spazio a Napoli-Como e Bologna-Lazio.
- Coppa Italia, il programma dei quarti di finale: orari e palinsesto tv
- Le partite di oggi, mercoledì 4 febbraio
- Le partite di domani, giovedì 5 febbraio
- Le partite del 10 febbraio
- Le partite dell'11 febbraio
Coppa Italia, il programma dei quarti di finale: orari e palinsesto tv
Tutte le gare valide per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa saranno trasmesse in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1. Calcio d’inizio previsto per le ore 21, con Inter-Torino che aprirà oggi il programma sul neutro di Monza. Gli ultimi a scendere in campo saranno proprio i campioni in carica, con il Bologna di Vincenzo Italiano chiamato ad ospitare la Lazio di Maurizio Sarri al “Dall’Ara”.
Servizio streaming attivo gratuitamente sull’app Mediaset Infinity e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it, con la possibilità di accedere alle piattaforme di riferimento tramite pc, smartphone e tablet, senza alcun tipo di abbonamento. Aggiornamenti in tempo reale anche sui canali social ufficiali delle squadre protagoniste in Coppa Italia, su Facebook, Instagram e X.
|Inter-Torino
|Mercoledì 4 febbraio
|ore 21
|Italia 1/Mediaset Infinity
|Atalanta-Juventus
|Giovedì 5 febbraio
|ore 21
|Italia 1/Mediaset Infinity
|Napoli-Como
|Martedì 10 febbraio
|ore 21
|Italia 1/Mediaset Infinity
|Bologna-Lazio
|Mercoledì 11 febbraio
|ore 21
|Italia 1/Mediaset Infinity
Le partite di oggi, mercoledì 4 febbraio
- L’Inter di Cristian Chivu è chiamata ad ospitare il Torino di Marco Baroni in occasione della prima gara di questi quarti di finale di Coppa Italia. Tutto in 90 minuti, con calci di rigore in caso di parità nei tempi regolamentari. Chi avrà la meglio, affronterà la vincente di Napoli-Como in semifinale. Favori del pronostico che pendono inevitabilmente dalla parte dei nerazzurri, ma il Toro ha già dimostrato di tenere alla competizione. Per info, chiedere alla malcapitata Roma di Gasperini. Alle 21, si gioca sul neutro di Monza vista l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi di Milano-Cortina.
Le partite di domani, giovedì 5 febbraio
- Alla “New Balance Arena” di Bergamo va in scena l’affascinante sfida tra l’Atalanta di Raffaele Palladino e la Juventus di Luciano Spalletti, due squadre pronte a darsi battaglia a partire dalle ore 21. In palio il pass per le semifinali e per il doppio confronto con la vincente di Bologna-Lazio. Coppa Italia che rappresenta un obiettivo prestigioso per la Dea e per la Vecchia Signora, tenendo in considerazione le difficoltà di inizio stagione e le incognite che caratterizzano l’attuale classifica di Serie A. Un trofeo, del resto, può sempre far comodo. Tutta la pressione, però, non può che essere sui bianconeri, apparsi in grande spolvero nell’ultimo mese.
Le partite del 10 febbraio
- Il programma dei quarti di finale prosegue allo stadio “Maradona”, dove il Napoli di Antonio Conte affronta l’ambizioso Como di Cesc Fabregas, che agli ottavi ha eliminato senza particolari problemi la Fiorentina di Paolo Vanoli. Azzurri in difficoltà nel primo turno ad eliminazione diretta, ma bravi e fortunati nella lotteria dagli 11 metri contro il Cagliari. Con i lariani, però, sarà tutta un’altra partita. E la Coppa Italia non può non essere obiettivo dei partenopei dopo l’eliminazione dalla Champions. Start alle ore 21.
Le partite dell’11 febbraio
- A chiudere il quadro dei quarti di finale è Bologna-Lazio, sfida in programma allo stadio “Renato Dall’Ara” sempre alle ore 21. I detentori del trofeo ospitano la squadra allenata da Maurizio Sarri, nella speranza di uscire dalla crisi con una vittoria prestigiosa dinanzi al proprio pubblico. I biancocelesti, dal canto loro, sono usciti malconci dal mercato invernale e devono rincorrere un piazzamento Conference in campionato, ecco perché la Coppa Italia potrebbe rappresentare un “bonus” utile per la qualificazione alla prossima Europa League.