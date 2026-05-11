Coppa Italia, ecco l'arbitro per la finale con la Lazio: sarà gradito all'Inter?

E' il campano Guida, uno dei fischietti che si è chiamato fuori dall'arbitrare il Napoli, la scelta per la sfida dell'Olimpico, al Var Mazzoleni

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ stato ufficializzato l’arbitro che dirigerà mercoledì alle 21 all’Olimpico (diretta su Canale 5) la finale di coppa Italia tra Lazio e Inter. La squadra di Sarri vuole alzare il trofeo per tornare anche in Europa, i nerazzurri sognano il double dopo lo scudetto già aritmeticamente conquistato.

Guida arbitra la finale

Sarà il torrese Marco Guida, uno dei fischietti che assieme al napoletano Maresca si è chiamato fuori dall’arbitrare il Napoli, a dirigere la finale di coppa Italia. Chissà se rientra tra gli arbitri “graditi” all’Inter, il sospetto sulle influenze dei nerazzurri che ha fatto scattare l’inchiesta della Procura di Milano. Guida sarò coadiuvato da Alassio e Baccini con Zufferli IV uomo, Mazzoleni al Var e Di Paolo all’Avar.

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Una scelta quasi obbligata, quella del designatore a interim Tommasi: non solo Il 44enne torrese è stato uno dei migliori arbitri della stagione dove ha diretto quindici partite in Serie A e sei in Champions in questa stagione (compresi big-match come Arsenal-Bayern Monaco e Newcastle-Barcellona) ma anche perchè sarebbe stato sconveniente preferire altri big come Doveri e Colombo che sono stati coinvolti nelle intercettazioni dell’inchiesta.

I precedenti con Inter e Lazio

Guida in questa stagione ha diretto due volte l’Inter (sempre vincente) e quattro volte i biancocelesti tra campionato e Coppa Italia. Con la squadra di Sarri tre successi dei laziali e un pareggio in occasione di Juve-Lazio. In totale i precedenti della Lazio con l’arbitro Marco Guida indicano un bilancio complessivamente in equilibrio. Su 32 incontri totali gestiti fino questo momento, si contano 12 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. Nei 33 incroci globali con i nerazzurri 17 successi, 10 pari e 6 sconfitte.

Chi è Guida

Marco Guida dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in A in Verona-Fiorentina. Quella di mercoledì sarà la sua prima finale in carriera.