Coppa Italia Femminile, Roma-Juventus: le formazioni ufficiali

la Roma Femminile scende in campo al Tre Fontane per affrontare la Juventus, nel match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Le giallorosse sono a caccia di riscatto dopo l’ultimo ko in campionato, ma le bianconere, prime in classifica, sono senza dubbio un avversario ostico.

Ecco le formazionin ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa, Serturini; Paloma Lazaro.

All.: Bavagnoli.

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Cernoia; Maria Alves, Girelli, Hurtig.

All.: Guarino.

OMNISPORT | 13-03-2021 12:32