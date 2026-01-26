Coppa Italia, Fiorentina-Como: orario, formazioni e dove vederla in tv: chi passa pesca il Napoli

Tutte le informazioni sul match tra la Viola e i lariani, valido per gli ottavi: la vincente affronterà il Napoli. Le possibili scelte dei due allenatori

Torna la Coppa Italia con gli ottavi di finale tra Fiorentina e Como. All’Artemio Franchi la squadra di Vanoli attende gli uomini di Fabregas in un incrocio tra due stagioni agli antipodi. Da una parte la Viola, in piena lotta per la salvezza e reduce dal ko in campionato contro il Cagliari. Dall’altra parte i lariani, rivelazione della stagione, stanno vivendo un percorso brillante e sognano un posto in Europa. In palio c’è il pass per sfidare il Napoli di Conte.

Dove vedere la sfida di Coppa Italia in diretta tv e streaming

La sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Como, valida per gli ottavi di finale, sarà visibile gratuitamente da tutti gli appassionati. A garantire la copertura integrale dell’evento sarà Mediaset, che trasmetterà l’incontro in chiaro. Il match, in programma martedì 27 gennaio alle ore 21, andrà in onda su Italia 1 e sarà disponibile in contemporanea streaming gratuito su Mediaset Infinity. La piattaforma, accessibile senza costi aggiuntivi, consente la visione dell’evento su PC, smartphone e tablet, permettendo di seguire la gara anche in mobilità. La diretta sarà inoltre fruibile sulle console di ultima generazione, come PlayStation e Xbox.

La probabile formazione della Fiorentina

Al Franchi si gioca per l’ultimo posto nei quarti di Coppa Italia, dove ad attendere c’è già il Napoli di Conte. Per la Fiorentina di Vanoli è l’esordio nella competizione. La priorità resta la salvezza dopo un avvio complicato, ma Coppa e il percorso in Conference possono diventare occasioni utili per consolidare un gruppo che finora ha attraversato non poche difficoltà. Il mercato ha portato qualche aggiustamento, il cammino resta lungo e insidioso, e l’ultimo ko in Serie A contro il Cagliari lo conferma. La Coppa Italia, dunque, può essere una chance per ritrovare fiducia.

Vanoli dovrebbe approfittare della Coppa per qualche rotazione. De Gea resta confermato tra i pali, mentre in difesa Comuzzo e Pongracic non dovrebbero riposare. A destra spazio a Fortini, a sinistra possibile chance per Ranieri. In mezzo Fagioli parte dalla panchina, al suo posto Nicolussi Caviglia. Harrison è candidato all’esordio dal primo minuto accanto a Brescianini e Mandragora, con Gudmundsson a sinistra. Davanti Kean è ancora indisponibile: Piccoli sarà il riferimento offensivo.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Nicolussi Caviglia; Harrison, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

La probabile formazione del Como

Il Como arriva all’ottavo di finale dopo aver superato Sudtirol (3-1) e Sassuolo (3-0). I lariani non hanno mai vinto la Coppa Italia, ma l’ambizione del progetto lascia spazio a qualsiasi scenario. Il percorso in Serie A lo conferma: 40 punti in 22 giornate, ben 18 in più rispetto allo scorso anno. L’ultima uscita, il travolgente 6-0 al Torino, fotografa alla perfezione il momento della squadra.

Fabregas pensa a qualche cambio per la sfida contro la Viola. Butez tra i pali, linea difensiva con Ramon e Kempf centrali, Smolcic a destra e Moreno a sinistra. In mezzo Caqueret e Perrone, sulla trequarti Rodriguez, Nico Paz e Kuhn, con Baturina inizialmente in panchina. Davanti confermato Douvikas come riferimento offensivo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Rodriguez, Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas