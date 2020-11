Coppa Italia: Fiorentina e Spezia agli ottavi ai supplementari

Una squadra di Serie B, la SPAL, si giocherà gli ottavi di finale di Coppa Italia nel 2021. La formazione estense ha infatti eliminato il Monza con un gran secondo tempo e sfiderà il lanciatissimo Sassuolo di De Zerbi nel prossimo turno, in cui entreranno in gioco le grandi della massima serie.

Il Parma dovrà invece vedersela con la Lazio dopo aver aver superato solamente di misura il Cosenza: team emiliano vittorioso per 2-1 grazie ad una doppietta di Brunetta. Per i gialloblù, in difficoltà in Serie A, un modo per provare a riprendersi in vista el prossimo turno di campionato.

Passa il turno anche il Cagliari, riuscito ad avere la meglio sul Verona all’ultimo minuto: Sottil ha portato i rossoblù agli ottavi, in cui sfideranno l’Atalanta. Il giovane esterno di Di Francesco ha risolto la gara dopo che Colley, un quarto d’ora prima, aveva recuperato la gara della Sardegna Arena, pareggiando l’iniziale rete di Cerri.

Ci sono voluti i tempi supplementari per archiviare le ultime due gare della giornata di mercoledì: lo Spezia ha eliminato il Bologna grazie al goal di Maggiore al minuto 100, mentre la Fiorentina ha avuto la meglio a Udine contro i bianconeri di Gotti con la rete di Montiel.

I risultati di Coppa Italia:

SPAL-MONZA 2-0 [62′ rig. Paloschi, 75′ Brignola]

EMPOLI-BRESCIA non disputata

PARMA-COSENZA 2-1 [13′ Brunetta (P), 38′ Corsi (C), 39′ Brunetta (P)]

BOLOGNA-SPEZIA 2-4 dts [5′ Piccoli (S), 13′ Barrow (B), 46′ Orsolini (B), 64′ Farias (S), 100′ e 119′ Maggiore (S)]

CAGLIARI-VERONA 2-1 [30′ Cerri (C), 74′ Colley (V), 93′ Sottil (C)]

UDINESE-FIORENTINA 0-1 dts [112′ Montiel]

OMNISPORT | 25-11-2020 20:33