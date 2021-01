Coppa Italia, Fiorentina-Inter: probabili formazioni

Fiorentina e Inter scenderanno in campo mercoledì alle ore 15 al ‘Franchi’ per l’ottavo di finale di Coppa Italia in gara secca.

In vista dei rispettivi impegni di campionato contro Napoli e Juventus, Cesare Prandelli e Antonio Conte sono pronti a dae spazio a chi ha giocato meno nella prima parte di campionato.

Tra i viola attacco affidato a Christian Kouamé, tra i nerazzurri occasione per Ranocchia, Sensi e Sanchez, oltre che per Christian Eriksen, sempre in partenza. In porta debutto per Ionut Radu.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni:

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Barreca; Callejon, Castrovilli; Kouamé. All.: Prandelli

Inter (3-5-2): I. Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Perisic, Eriksen, Sensi, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. All.: Conte



