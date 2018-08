Coppa Italia, flop Udinese, il Genoa scopre Piatek

Prime partite di Coppa Italia con in campo le squadre di Serie A e prime sorprese. Due erano le formazioni del massimo campionato impegnate negli anticipi del sabato per il terzo turno di Coppa e per una, l’Udinese, l’avventura è già finita. Debutto da dimenticare per il tecnico spagnolo Julio Velazquez, sconfitto in casa dal Benevento di Cristian Bucchi: ai bianconeri non basta il gol in apertura di Machis, nella ripresa pareggia Nicholas Viola, poi sul finire del primo supplementare la risolve Andrés Tello. I giallorossi affronteranno al quarto turno la vincente di Empoli-Cittadella.

Tutto facile invece per il Genoa che travolge il Lecce dell’ex Liverani, sconfitto 4-0: al 'Ferraris' va in scena lo show del centravanti polacco Krzysztof Piatek, acquistato in estate dal Cracovia e autore di uno straordinario poker di reti in 35’ al debutto ufficiale con la nuova maglia.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 23:30