Coppa Italia, Gattuso rivoluziona il Milan

Sarà un Milan rivoluzionato in piena regola quello che si giocherà il primo, fondamentale obiettivo della stagione, la qualificazione alla finale di Coppa Italia.

A San Siro arriva la Lazio dopo lo 0-0 dell’andata giocata all’Olimpico due mesi fa. Alla squadra di Inzaghi basterebbe un pareggio con gol e il momento del Milan non è dei migliori dopo gli ultimi risultati ed in particolare il pareggio di Parma costato l’aggancio dell’Atalanta al quarto posto.

Alla vigilia Rino Gattuso ha parlato poco della partita e tanto del proprio futuro, dopo le voci su un possibile approdo al Newcastle nella prossima stagione favorito dall’amicizia con Jorge Mendes: "Con Mendes ci vediamo spesso, a entrambi piace la buona cucina e parlare di calcio in modo spontaneo, c’è amicizia, ma quelle sul Newcastle sono voci infondate”.

“Le partite contro la Lazio sono sempre tiratissime, centrare una nuova finale dopo quella dell’anno scorso sarebbe molto importante per la nostra stagione" ha aggiunto Gattuso, che per l’occasione starebbe pensando di stravolgere formazione e assetto tattico. Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' Gattuso ha infatti in mente di proporre sin dal primo minuto la difesa a tre, vista nel finale a Parma, e di dare fiducia a giocatori impiegati poco o nulla in stagione.

Come lo sfortunatissimo Mattia Caldara, che sarebbe il perno del reparto completato da Musacchio e Romagnoli e come Diego Laxalt, schierato esterno di centrocampo a sinistra con Calabria opposto. Immutata la coppia di centrali di centrocampo formata da Kessié e Bakayoko, con Biglia ancora in panchina, mentre in attacco troverebbe posto dall’inizio Castillejo, in gol al Tardini, con gli intoccabili Piatek e Suso. Gli esclusi eccellenti, oltre a Borini, sarebbero quindi Rodriguez e Calhanoglu: turno di riposo per il primo, aria di bocciatura per il turco.

La difesa a tre è stata proposta dall’inizio da Gattuso solo due volte, contro il Genoa e, forse non a caso, contro la Lazio in campionato a novembre, gara finita 1-1 con pareggio dei biancocelesti allo scadere firmato da Correa.



