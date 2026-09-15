Coppa Italia, Genoa e Fiorentina eliminano Sudtirol e Pisa: agli ottavi sfideranno Inter e Napoli, tabellone e accoppiamenti

I rossoblù di De Rossi battono di misura il Sud Tirol grazie a Vazquez nel finale, i viola vincono agevolmente il derby toscano

Sono Genoa e Fiorentina le ultime squadre qualificate agli ottavi di Coppa Italia: hanno battuto rispettivamente Sudtirol e Pisa, e al prossimo turno incontreranno Inter e Napoli. Partite diverse: difficile e di misura il successo dei rossoblù di De Rossi, più agevole quello dei ragazzi di Vanoli che hanno confermato i progressi esibiti nella recente partita di campionato contro il Venezia.

Fiorentina, Gnonto subito in gol

I viola indirizzano la sfida già nel primo tempo, sbloccando il risultato al 40’ con Mateo Pellegrino, bravo a trovare la via del gol e a concretizzare la pressione della squadra di Paolo Vanoli. Nella ripresa la Fiorentina continua a controllare il match e trova il raddoppio al 71’ con Wilfried Gnonto, che mette una seria ipoteca sulla qualificazione siglando il suo primo gol con la maglia viola. Il Pisa prova a reagire, ma fatica a creare pericoli dalle parti della porta viola. Nel finale arriva anche il tris della Fiorentina, che chiude definitivamente i conti con Pote e regala ai propri tifosi il passaggio del turno. Per Vanoli arriva dunque un’altra vittoria dopo il successo ottenuto in campionato contro il Venezia: la Fiorentina prosegue il cammino in Coppa Italia e si prepara ora alla sfida degli ottavi contro il Napoli.

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Genoa, ci pensa Vazquez

La rete di Vasquez nel finale di partita regala al Genoa il passaggio del turno e la sfida con l’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. Finisce 1-0 al Ferraris contro il Südtirol. Un avvio a tinte esclusivamente rossoblù, un avversario capace di soffrire senza mai scomporsi e due portieri sugli scudi. Una sfida intensa, in cui le occasioni da rete e l’agonismo non sono certi mancati. La squadra di Daniele De Rossi parte con il piglio di chi vuole fare propria la partita fin dalle prime battute, per ritrovare spinta ed entusiasmo anche in campionato. Il ritmo imposto dai padroni di casa è alto, ma l’undici altoatesino guidato da Possanzini dimostra subito grande maturità tattica, mantenendo la bussola ordinata anche nei momenti di massima pressione.

Il monologo del Grifone nel primo tempo produce un vero e proprio assedio, ma nella ripresa il copione cambia. Il Südtirol rientra dagli spogliatoi con coraggio e guadagna metri preziosi: al 48′ Federico Davi sguscia via in contropiede trovandosi a tu per tu con Stolz, ma l’estremo difensore rossoblù compie un miracolo ipnotizzando l’attaccante. De Rossi sceglie un Genoa super offensivo e viene premiato al 43′ col nuovo entrato Vasquez che sigla il gol decisivo con un preciso colpo di testa sigli sviluppi di un corner battuto da Puczka. E nel finale Traoré, al debutto in maglia rossoblù, colpisce il palo esterno.

De Rossi ringrazia i tifosi

“Abbiamo perso qualche giocatore importante, per questo dobbiamo ricostruire nel fisico e nella tattica ma anche nella leadership. Dobbiamo fare di più nel prenderci le nostre responsabilità, sta a me lavorare per aiutare i ragazzi a farlo”. Queste le parole di Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ai microfoni di Mediaset in seguito alla vittoria per 1-0 ai sedicesimi di Coppa Italia contro il Sudtirol. “L’atteggiamento della squadra è stato corretto – ha proseguito -, oggi hanno giocato molti ragazzi che avevano avuto pochi minuti e la loro condizione fisica non era al 100%. Vincere è sempre positivo, ci siamo regalati il pass per una bella serata a San Siro contro l’Inter, una cosa bella per il Genoa. Un plauso ai tifosi – sottolinea -, per noi è importante averli vicini, a cominciare dalla prossima partita a Parma. Ho a disposizione dei ragazzi seri – commenta De Rossi -, che vanno forte e si allenano bene. Traorè ed El Shaarawy? Possono cambiarci la stagione, Stephan l’abbiamo trovato bene fisicamente ed è un po’ più avanti rispetto a Traorè”.

Risultati sedicesimi di finale

Parma-CREMONESE 0-2

Torino-MONZA 0-1

SASSUOLO-Frosinone 5-4 dcr

UDINESE- Venezia 2-1

PALERMO-Mantova 5-2

Cagliari-VERONA 1-2

GENOA-Sudtirol 1-0

FIORENTINA – Pisa 3-0

Ottavi di finale

(02/12 – 16/12 – 13/01)

Inter-Genoa

Bologna-Palermo

Milan-Monza

Como-Cremonese

Roma-Verona

Juventus-Sassuolo

Atalanta-Udinese

Napoli-Fiorentina