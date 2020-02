Coppa Italia, il Napoli esulta: Inter battuta a San Siro

Il Napoli ha sconfitto l’Inter per 1-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia, giocata al ‘Meazza’ di Milano nella serata di mercoledì. A decidere il match a favore degli uomini di Gennaro Gattuso è stato un gol di Fabian Ruiz al 57′, che ha piegato la resistenza dei nerazzurri incapaci poi di raggiungere il pari nella restante mezz’ora di gioco.

Per i partenopei si tratta di un ritorno alla vittoria fondamentale dopo la deludente prestazione di domenica contro il Lecce, una sconfitta mal digerita dalla tifoseria che però ha avuto modo di festeggiare un importante risultato a San Siro.

Ridimensionate invece le ambizioni dell’Inter di Antonio Conte, che dopo il derby vinto in rimonta domenica sera sarà costretta a fare l’impresa al ‘San Paolo’ in una gara di ritorno che si preannuncia difficilissima per la squadra allenata da Antonio Conte.

Dopo un primo tempo abbottonato, il Napoli riesce a portarsi in vantaggio al 12′ del secondo tempo grazie a una prodezza di Fabian Ruiz, che si libera con un dribbling secco al limite dell’area e batte Padelli con un gran sinistro.

Conte prova a rispondere mandando in campo Eriksen e Moses, con il primo che crea anche un paio di occasioni, ma non è capace di cambiare il risultato, che resta così fino al fischio finale dell’arbitro Calvarese.

La gara di ritorno fra le due squadre si giocherà al San Paolo il prossimo 5 marzo. La vincente del doppio confronto affronterà il Milan o la Juventus: l’andata della sfida tra i rossoneri e i campioni d’Italia in carica si giocherà a San Siro giovedì sera, mentre il ritorno è stato fissato per il 4 marzo.

SPORTAL.IT | 12-02-2020 22:55