Coppa Italia: il tris della Juventus manda ko la Roma

Grazie al 3-1 rifilato alla Roma la Juventus approda in semifinale di Coppa Italia. Il primo tempo è stato dominato dalla squadra di Sarri che è andata a riposo sul risultato di 3-0 (in gol Ronaldo, Bentancur e Bonucci nei minuti di recupero), mentre nella ripresa i giallorossi hanno provato a raddrizzare la gara andando anche a segno grazie all'autogol di Buffon.

Al minuto 25 la sblocca Cristiano Ronaldo: assist di Higuain, fuga sulla sinistra e mancino da posizione defilata indirizzato all'angolino. Pau Lopez incolpevole. I bianconeri prendono il pallino del gioco mentre gli uomini di Fonseca soffrono il palleggio degli avversari.

Il raddoppio arriva poco più di dieci minuti dopo: Douglas Costa vola sulla destra, serve Bentancur che dopo aver saltato Mancini segna col destro. Una manciata di secondi dopo Pau Lopez si supera sul tiro dell'esterno brasiliano. Sarri al minuto 40 è costretto a giocarsi il primo cambio: Danilo lascia il campo per un problema alla coscia destra, al suo posto entra Cuadrado.

La Roma non riesce a costruire una trama di gioco fluida e commette troppi errori negli ultimi metri, facilitando di molto il lavoro difensivo della Juventus, che trova il tris nei minuti di recupero del primo tempo: lavora bene Douglas Costa, cross in mezzo col mancino e colpo di testa vincente di Leonardo Bonucci.

Il secondo tempo si apre con un cambio nelle file giallorosse: Santon subentra a Kluivert. Al 49' Under accorcia le distanze: si accentra e col mancino calcia testo, pallone che sbatte sulla traversa, rimbalza su Buffon e poi termina in rete. I capitolini provano a ribaltare la gara ma il muro difensivo di Sarri regge. Al minuto 63 Higuain potrebbe calare il poker ma Pau Lopez è bravo a deviare il piattone dell'argentino, servito bene da Cuadrado.

Nei minuti finali la squadra di Fonseca si riversa in avanti ma al triplice fischio il punteggio è di 3 a 1 in favore dei campioni d'Italia, che approdano dunque in semifinale di Coppa Italia.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 22:51