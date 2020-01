Coppa Italia: Inter-Fiorentina, le probabili formazioni

Inter e Fiorentina si giocano questa sera a San Siro un posto nella semifinale di Coppa Italia: chi vince affronterà il Napoli. Conte convoca immediatamente il neo acquisto Christian Eriksen, che siederà in panchina. Turno di riposo per Lukaku e De Vrij, al loro posto Alex Sanchez e Ranocchia. Dal 1' invece Lautaro Martinez, che salterà per squalifica le prossime due partite di campionato.

Iachini si affida al duo Cutrone-Chiesa, sulle fasce Lirola e Dalbert, a centrocampo Pulgar con Benassi e Badelj. In difesa ci sono sia Caceres sia Milenkovic, che saranno assenti nel weekend per squalifica.

Inter-Fiorentina (ore 20.45, Rai Uno)

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, Young; Lautaro Martinez, Alexis Sanchez. All. Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Cutrone, Chiesa. All. Iachini.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 10:09