Coppa Italia: Inter-Juventus, probabili formazioni

Inter e Juventus si ritrovano faccia a faccia a San Siro per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Per Conte tradizionale 3-5-2 con Martinez e Sanchez in attacco (Lukaku squalificato), Darmian e Young sulle fasce. Al centro Barella, Brozovic e Vidal. In difesa De Vrij con Skriniar e Bastoni.

Pirlo schiererà un 4-4-2 con Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo. A centrocampo Arthur con Bentancur, sulle fasce McKennie e uno tra Chiesa e Cuadrado (nel caso giocasse l’ex Fiorentina, il colombiano slitterà in difesa al posto di Danilo).

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

OMNISPORT | 02-02-2021 07:56