Coppa Italia Inter-Napoli 2019-20, le probabili formazioni

Oggi, alle 20.45, a San Siro va in scena l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli. I nerazzurri, imbattuti da 10 gare in tutte le competizioni, ritrovano Lautaro Martinez. Possibile panchina per Eriksen. In porta Padelli.

Il Napoli, reduce dal passo falso interno con il Lecce, deve rinunciare all'infortunato Hysaj. Il tecnico Gattuso, per l'attacco, dovrebbe affidarsi al tridente leggero formato da Callejon, Mertens e Insigne.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Martinez. Allenatore: Conte. In panchina: Berni, Stankovic, Godin, D'Ambrosio, Ranocchia, Young, Candreva, Vecino, Eriksen, Borja Valero, Esposito, Sanchez.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso. In panchina: Meret, Karnezis, Luperto, Koulibaly, Allan, Lobotka, Politano, Llorente, Lozano, Milik.

SPORTAL.IT | 12-02-2020 09:28