Coppa Italia, Inter-Venezia, formazioni ufficiali: Chivu lascia fuori tanti big, ecco a chi tocca

Il tecnico nerazzurro effettua diverse rotazioni in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League: nuova chance per Esposito dal 1'

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’Inter di Cristian Chivu fa il suo esordio in questa edizione della Coppa Italia Frecciarossa, in occasione degli ottavi di finale della competizione tricolore. L’avversario di turno è il Venezia di Giovanni Stroppa, formazione di Serie B reduce dal successo interno con il Mantova. Chi avrà la meglio, affronterà ai quarti la vincente di Roma-Torino nel 2026.

Inter in cerca di continuità contro il Venezia

Una volta archiviate le pesanti sconfitte con Milan e Atletico Madrid, tra campionato e Champions League, l’Inter di Cristian Chivu è tornata alla vittoria contro il Pisa di Alberto Gilardino, grazie alla doppietta di un ritrovato Lautaro Martinez. Una partita che non ha certo fatto dimenticare le due serate da incubo del derby e del Metropolitano, ma ha riportato entusiasmo e serenità tra le mura della Pinetina. In quella che appare una sfida dal pronostico chiuso, Thuram e compagni vogliono ritrovare continuità e mettere a referto il secondo successo consecutivo, per avvicinarsi al meglio alla delicatissima gara con il Como di Cesc Fabregas.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sponda lagunare, invece, tutte le attenzioni sono rivolte al campionato e alla corsa alla promozione diretta in A. Da neoretrocessa, il Venezia di Giovanni Stroppa ha superato alcune difficoltà iniziali e adesso sembra aver ingranato la marcia giusta. È il secondo attacco più prolifico e la terza miglior difesa della cadetteria, con 25 gol fatti e appena 12 subiti. Il pensiero è già all’incontro con l’Avellino di Biancolino previsto per lunedì 8 dicembre alle ore 15. A San Siro, però, non sono ammesse figuracce.

Le scelte di Chivu

Orfano di Palacios, Darmian, Dumfries e del terzo portiere Di Gennaro, Chivu schiera per l’occasione un’Inter ampiamente rimaneggiata, per scelta più che per necessità. I tanti impegni in calendario impongono rotazioni massicce al tecnico romeno, pronto ad affidarsi alla coppia Thuram-Esposito davanti. Turno di riposo per Lautaro Martinez. A centrocampo, chance per Diouf e Frattesi, con Zielinski nel ruolo di play. A destra si rivede Luis Henrique, mentre sul lato opposto opportunità per il giovane Cocchi. Turnover anche in difesa, con Josep Martinez che consentirà a Sommer di rifiatare, protetto dal trio Bisseck-De Vrij-Carlos Augusto.

Le scelte di Stroppa

“Mercoledì ne cambierò almeno 10 su 11”, parola di Giovanni Stroppa nel post partita di Venezia-Mantova, a pochi giorni dall’impegno di Coppa Italia con l’Inter di Cristian Chivu. Consapevolezza del divario tecnico tra le due squadre e pensiero già alla gara di Avellino per i lagunari, chiamati a riconquistare la massima serie dopo la recente retrocessione. Tanti cambiamenti in vista per l’undici arancioneroverde, che ripartirà almeno da una certezza tra i pali: il “figlio d’arte” Stankovic, tra i migliori portieri della cadetteria. In attacco occhio al tandem Fila-Adorante, con Bohinen a dettare i tempi di gioco in mezzo al campo. Sulle corsie esterne spingeranno Compagnon e Haps, con Sidibé a guidare il pacchetto arretrato completato da Korac e Venturi. Assenti Franjic, Yeboah, Pietrelli, Plizzari, Sverko.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Diouf, Cocchi; M. Thuram, F. P. Esposito. Allenatore: C. Chivu.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Korac, Sidibé, Venturi; Compagnon, Lella, Bohinen, Duncan, Haps; Fila, Adorante. Allenatore: G. Stroppa.

Clicca qui per la diretta di Inter-Venezia