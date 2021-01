Coppa Italia, Juventus-Genoa: probabili formazioni

Oggi, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium, va in scena Juventus-Genoa, gara che mette in palio un pass per i quarti di finale di Coppa Italia.

Pirlo pare intenzionato ad un ampio turnover, nel tentativo di risparmiare più giocatori possibili in vista del nig match di domenica a San Siro contro l’Inter.

Tra le novità di formazione, la presenza di Chiellini tra i titolari. In porta dovrebbe giocare Buffon. Dall’altra parte, Grifone con Marchetti tra i pali e l’ex Pjaca al fianco di Scamacca (accostato alla Juventus) in attacco.

Le probabili formazioni:

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Portanova; Kulusevski, Morata. All. Pirlo.

Genoa (3-5-2): Marchetti; Bani, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Czyborra; Scamacca, Pjaca. All. Ballardini.

OMNISPORT | 13-01-2021 08:21