Coppa Italia: Juventus-Roma, probabili formazioni

Juventus e Roma in campo in serata per la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarri dovrebbe tornare al 4-3-3, schierando dal 1' il tridente Douglas Costa-Higuain-Ronaldo. A centrocampo si rivede Bentancur, in difesa spazio a Rugani. Tra i pali Buffon. La Roma risponde con un 4-2-3-1: manca Dzeko, squalificato, al suo posto in attacco Kalinic supportato da Under, Pellegrini e Kluivert.

JUVE (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All.: Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All.: Fonseca.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 10:42