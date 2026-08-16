Coppa Italia, Lazio di Gattuso già eliminata: colpaccio Mantova all’Olimpico. Passano Genoa, Frosinone e Verona

Lazio di Gattuso subito fuori dalla Coppa Italia. La finalista della passata edizione cade in casa e saluta la competizione dopo appena una partita. A gioire è il Mantova, che regola 2-0 i biancocelesti. In serata, il Verona soffre, ma passa ai rigori contro l’Entella. Tutto facile per Frosinone e Genoa, che calano il poker rispettivamente contro Juve Stabia e Ascoli.
- Lazio subito fuori dalla Coppa Italia
- Male Pedraza, Cancellieri e Frattesi
- Avanti Genoa, Verona e Frosinone
Lazio subito fuori dalla Coppa Italia
La Lazio cade in casa contro il Mantova e saluta già al 16 agosto la Coppa Italia 2026-2027. Gli ospiti rompono l’equilibrio a un quarto d’ora dal termine grazie alla spaccata di Francesco Ruocco, bravo a superare Christos Mandas sullo splendido cross esterno di Davide Bragantini. Troppo ferma la retroguardia laziale, che si lascia sorprendere dall’inserimento perfetto del talentino classe 2001.
Male Pedraza, Cancellieri e Frattesi
Gara da dimenticare quella degli uomini di Gattuso, che vengono fermati dal palo in avvio sulla conclusione di Dele-Bashiru, ma poi subiscono per larghi tratti l’iniziativa dei lombardi guidati in panchina da Francesco Modesto. Male praticamente tutti in casa biancoceleste, ma a spiccare in negativo è il nuovo arrivato Pedraza, puntualmente in affanno nella prima frazione e richiamato in panchina dopo un’ora di gioco.
Male anche Cancellieri, che si divora almeno due occasioni d’oro. A venti dal termine c’è spazio anche per Davide Frattesi, che però non riesce a incidere. Così, nel recupero, il Mantova chiude i giochi grazie al contropiede in ripartenza guidato da Davide Bragantini, che regala a Ismael Cajazzo la sfera da spingere solo nella porta lasciata vuota da Mandas, salito in area avversaria per provare a sfruttare l’ultimo corner della serata.
Avanti Genoa, Verona e Frosinone
In serata, Verona-Entella si decide ai rigori a favore degli scaligeri dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, con il penalty di Franzoni all’85’ che regala alla Virtus i rigori. Nella lotteria dagli undici metri, fatali però per gli ospiti gli errori di Guiu, Corona e Tirelli. Nella prima gara di giornata, il Frosinone supera 4-1 la Juve Stabia grazie alla doppietta di Kvernadze e alle reti di Cichella e Raimondo. Per le Vespe a segno Candellone che firma il momentaneo 3-1. Bene anche il Genoa, che va però sotto contro l’Ascoli – gol di Silipo – prima di calare il poker con Marcandalli, Baldanzi Colombo e Havel.