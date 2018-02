Coppa Italia, le probabili formazioni

Mercoledì riflettori puntati sulle semifinali di ritorno di Coppa Italia, che stabiliranno le due contendenti per la finale in programma il prossimo 9 maggio. Apre le danze, alle 17.30, Juventus-Atalanta: la squadra di Allegri dovrà difendere l’1-0 imposto all’andata a Bergamo. Tanti gli assenti bianconeri, pronto il tridente inedito Douglas Costa-Mandzukic-Alex Sandro se non dovesse farcela Dybala. Higuain out.Gasperini pronto a schiera l’Atalanta migliore, che solo una settimana fa stava per sfiorare il colpaccio in Europa League contro il Borussia Dortmund.

In serata, Lazio-Milan ripartono dallo 0-0 dell’andata: Inzaghi pronto a schierare Luis Alberto dal 1′ al posto di Felipe Anderson, Gattuso fa riposare Cutrone e lancia Kalinic.

Juventus-Atalanta ore 17.30

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Machisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro. Allenatore: Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez. Allenatore: Gasperini.

Lazio-Milan ore 20.45

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

SPORTAL.IT | 28-02-2018 07:40