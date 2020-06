Si riparte: Juve-Milan, probabili formazioni e nuove regole

Tutto pronto per la ripartenza del calcio italiano. Alle 21.00 va in scena Juventus-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia (si riparte dall’1-1 di San Siro). Tante le novità di formazioni da entrambe le parti.

La Juventus avrà Buffon tra i pali. Attacco di qualità formato dal tridente Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Dybala. Dubbi a centrocampo con un forte ballottaggio tra Matuidi e Khedira (quest’ultimo non ancora al meglio).

In casa rossonera, tante le assenze (tra i tanti, out Ibrahimovic, infortunato ma anche squalificato). Leao verso la panchina. In attacco, spazio al solo Rebic, supportato da Bonaventura, Paquetà e Calhanoglu.

Tra le regole post pandemia introdotte, le più rilevanti sono l’allargamento del numero di sostituzioni da 3 a 5 e il divieto di abbracci al momento dei gol. I cambi potranno essere distribuiti soltanto in 3 momenti nell’arco dei 90’, oltre all’intervallo. In Italia si è inoltre deciso di eliminare i supplementari dalle due semifinali e dalla finale di Coppa Italia. Le proteste con l’arbitro saranno ammesse, ma solo a debita distanza.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3-): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli

SPORTAL.IT | 12-06-2020 10:27