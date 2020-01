Coppa Italia, l'Inter dei nuovi in semifinale grazie a Barella

L’Inter completa il poker delle semifinaliste di Coppa Italia. I nerazzurri rispettano il pronostico nell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia battendo per 2-1 una Fiorentina uscita comunque a testa alta da San Siro. Prima sconfitta per i viola sotto la gestione Iachini, mentre la squadra di Conte vola al penultimo atto della manifestazione dove incontrerà il Napoli di Gennaro Gattuso.

L’altra semifinale vedrà di fronte Juventus e Milan. Gare d’andata previste per il 12-13 febbraio, ritorno il 4-5 marzo.

Si conclude quindi in gloria la serata del debutto di due dei tre nuovi acquisti dell’Inter, dopo che Ashley Young aveva già esordito contro il Cagliari fornendo una buona prestazione. L’inglese si è ripetuto contro la Fiorentina, mentre Eriksen e Moses hanno giocato solo una piccola porzione di gara.

Comunque buona la prova del danese che, entrato tra l’ovazione di San Siro è stato anche un portafortuna, essendo entrato in campo pochi minuti prima del gol della vittoria siglato da Barella. Nel finale buono il filtrante dell’ex Tottenham per Lautaro, a segno, ma da posizione di fuorigioco.

Primo tempo equilibrato e tattico di fatto privo di occasioni. La Fiorentina si è difesa con ordine, l’Inter, in campo a sorpresa con Sanchez alle spalle del duo Lukaku-Lautaro, in vista della squalifica dell’argentino in campionato, non è riuscita a rompere le linee costruite da Iachini almeno fino all’ultimo minuto, quando la partita si è sbloccata all’improvviso complice uno scivolone in area di Ceccherini che ha spianato la strada a Candreva, freddo nel superare Terracciano a tu per tu.

Il gol incassato ha condizionato la Fiorentina, che ha rischiato il tracollo in avvio di ripresa, salvata dall’errore di mira di Sanchez e dalla parata di Terracciano sul colpo di testa di Vecino, tra i migliori. Al 60’, però, arriva l’improvviso pareggio della Viola con un colpo di testa di Caceres che sovrasta Lautaro su palla proveniente da corner.

La squadra di Conte sbanda e viene salvata da Handanovic, super su Vlahovic pochi minuti dopo e qui la partita gira: al 24’ entra Eriksen per Sanchez e due minuti dopo un gran destro al volo dai 20 metri di Barella decide la partita. Poi il forcing finale di una generosa Fiorentina e il gol annullato a Lautaro.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 22:48