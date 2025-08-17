Milan, Leao gioia e dramma: il gol e l'infortunio, si teme lungo stop

Tegola per i rossoneri che vedono fermarsi Rafael Leao dopo appena dopo il quarto d'ora. L'esordio in Serie A del portoghese è in forte rischio

La stagione del Milan si apre con la tegola Rafa Leao, costretto a fermarsi nella gara di Coppa Italia contro il Bari che segna l’esordio ufficiale del Diavolo nella nuova stagione alla guida di Massimiliano Allegri. Il portoghese ha chiesto subito il cambio. Serviranno, ovviamente, gli esami di rito delle prossime ore per comprendere la reale entità del problema, ma al momento non è possibile escludere un lungo stop.

Il Milan presenta i nuovi acquisti a San Siro

Era iniziata come una festa, ma rischia di trasformarsi in una serata dolce-amara per il Milan, che alla prima gara ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro il Bari, ha colto l’occasione per presentare a un San Siro con il pubblico delle serate importanti i suoi colpi di mercato. Grandi ovazioni, ovviamente, per Jashari, Ricci e, soprattutto, Modric, visibilmente emozionato.

Leao dal gol all’infortunio

Una volta iniziata la gara, l’equilibrio ha retto fino al 14′, con la bella incornata di Rafa Leao sul cross dalla destra di Tomori e superare Cerofolini e regalare il vantaggio al Diavolo, orfano di Allegri, squalificato dopo la clamorosa sfuriata nella finale di Coppa Italia di due anni fa nell’ultimo atto della sua avventura con la Juventus.

Nemmeno il tempo di esultare, che il portoghese è stato costretto a cancellare il proverbiale sorriso dal suo volto e lasciare posto a una poco rassicurante smorfia di dolore. Dopo un tentativo di staccare, il numero dieci rossonero è ricaduto male al suolo poggiando in modo non ottimale la gamba destra al terreno.

Come sta Leao

Mani sul polpaccio dolorante e immediato sguardo alla panchina con richiesta di essere sostituito. Al suo posto, in campo Santi Gimenez, a cui Allegri aveva preferito il tandem leggero di punte adattate, con Leao affiancato da Christian Pulisic. Accompagnato a bordocampo, Rafa si è seduto in panchina applicando la borsa del ghiaccio sul polpaccio. Inquadrato dalle telecamere Mediaset, è sembrato sorridente. La speranza del mondo rossonero è che lo stop possa non essere troppo lungo.