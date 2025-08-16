Coppa Italia, Milan-Bari: orario, formazioni, dove vederlo in tv, Allegri non c’è

Inizia ufficialmente la stagione del Milan: si parte con i 32esimi di Coppa Italia contro il Bari, ma Allegri non sarà in panchina perchè squalificato

Inizia ufficialmente la stagione del Milan. In casa rossonera fa strano iniziarla due giorni dopo Ferragosto, ma l’ottavo posto dello scorso anno obbliga la squadra a partire dai 32esimi di Coppa Italia. A San Siro arriva il Bari in un ambiente che sembra aver ritrovato l’entusiasmo che mancava da parecchio tempo: sono circa 60mila i biglietti venduti finora. Tra gli artefici di questo risanamento dei rapporti con i tifosi c’è sicuramente Massimiliano Allegri, che però contro il Bari non ci sarà in panchina.

Milan-Bari: dove vederla in diretta tv e in streaming

La sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia tra Milan e Bari si giocherà domani, domenica 17 agosto: fischio d’inizio in programma alle ore 21:15 a San Siro. La partita sarà trasmessa dalle reti Mediaset e sarà visibile in chiaro e in diretta su Canale 5. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming sui siti e le app ufficiali di Mediaset Infinity e Sportmediaset.

Milan, la probabile formazione

Non sarà in panchina, ma Allegri è pronto per vedere la sua nuova creatura all’opera. L’allenatore dei rossoneri dovrà scontare le due giornate di squalifica per quanto successo durante e dopo la finale di Coppa Italia del 2024 tra Juventus e Atalanta. Il livornese allora siedeva sulla panchina dei bianconeri e si era scatenato in quello che poi è diventato uno sfogo iconico. Quindi Allegri salta la sfida contro il Bari e, in caso di passaggio del turno, anche la sfida valida per i sedicesimi.

Prima della sfida contro il Bari, a San Siro ci sarà anche la presentazione dei nuovi acquisti, alcuni dei quali poi scenderanno in campo da titolari. Dovrebbero esserci infatti Jashari, che ha sorpreso positivamente Allegri nella sua prima uscita contro il Leeds, e Ricci, che sembra avere già le redini del centrocampo, in attesa di guidarlo insieme a Modric. Il fuoriclasse croato partirà dalla panchina per gestire meglio i carichi di lavoro degli scorsi giorni. In attacco non c’è Gimenez, quindi Pulisic e Loftus-Cheek alle spalle di Leao.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek; Leão. All. Allegri.

Bari, la probabile formazione

Parecchi dubbi da sciogliere per Caserta, a partire dall’attacco. Al momento Gytkjaer sembra in vantaggio su Moncini, nonostante un ottimo periodo di forma dimostrato nel pre campionato. A centrocampo invece occhio a Braunoder, che potrebbe fare il suo esordio ufficiale con i biancorossi. Ma per il momento resta titolare Verreth, che sarà protagonista anche del pre partita con un minuto di silenzio per la scomparsa prematura del figlio che lo ha scosso durante il pre campionato.

BARI (4-2-3-1): Cerofolini; Pucino, Mavraj, Vicari, Dorval; Verreth, Pagano; Sibilli, Bellomo, Pereiro; Gytkjaer. All. Caserta.

L’arbitro del match

La partita tra Milan e Bari sarà arbitrata dal direttore di gara Alberto Ruben Arena, della sezione di Torre del Greco. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Votta, quarto uomo Sozza. Al Var ci saranno Maggioni e Marinelli.