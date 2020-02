Coppa Italia Milan-Juventus 2019-20, le probabili formazioni

Oggi, ancora a San Siro, già teatro di Inter-Napoli, va in scena Milan-Juventus, valida per l'andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Tanta l'attesa per il confronto tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, le stelle delle due squadre.

Pioli deve rinunciare a Biglia, infortunato. In attacco, alle spalle di Ibrahimovic, agirà rebic. Sarri, perso nuovamente Douglas Costa, dovrebbe inserire Ramsey alle spalle del duo offensivo formato da Dybala e Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni:

Milan (4-4-1-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Juventus (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

SPORTAL.IT | 13-02-2020 09:47