Coppa Italia: minuto di silenzio e applauso ai medici

Un minuto di raccoglimento, e le squadre al centro del campo per applaudire i medici: sarà questo, prima delle semifinali di Coppa italia, il gesto di omaggio del calcio che riparte alle vittime del coronavirus e a quanti si sono battuti in questi mesi per combattere la pandemia e curare i malati, nel pieno dell'emergenza.

Per commemorare tutte le vittime della pandemia – fa sapere la Lega di Serie A – sarà osservato prima del calcio di inizio delle due semifinali, in diretta tv RAI1, un minuto di silenzio, al termine del quale le squadre e gli ufficiali di gara rivolgeranno un applauso a tre professionisti del Servizio Sanitario Nazionale presenti sul terreno di gioco insieme con i calciatori. I tre sanitari rappresenteranno simbolicamente tutto il personale sanitario del Ssn, medici, infermieri, professionisti, operatori, ricercatori e tutti coloro che si sono impegnati nella lotta contro Covid-19. Lo riporta l'Ansa.

È a loro che il mondo del calcio vuole rivolgere il suo grande ringraziamento. Fin dall'inizio della pandemia, la Lega Serie A e i venti Club associati sono scesi in campo insieme, come un'unica squadra, per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 20:11