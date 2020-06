Coppa Italia, Napoli-Juventus: dove vederla in tv e streaming

In questo campionato, così anomalo, ecco arrivare il giorno incui verrà assegnato il primo titolo della stagione: la Coppa Italia.

A contenderselo saranno la Juventus, che ha eliminato il Milan venerdì 12 giugno con lo 0-0 allo Stadium, ed il Napoli, che ha avuto la meglio il giorno successivo sull’Inter grazie all’1-1 del San Paolo. Maurizio Sarri cercherà confermare l’egemonia della sua squadra dimostrata nel corso di questi mesi contro la sua ex squadra (che conta già 13 trofei nazionali nella propria bacheca), mentre Rino Gattuso è a caccia del primo titolo da allenatore. L’allenatore del Napoli, che ha perso da poco la sorella Francesca, ha dedicato a lei e ai suoi genitori questa finale

Coppa Italia, Napoli-Juventus: dove vederla in tv

Napoli-Juventus è in palinsesto stasera a partire dalle 21 e sarà visibile in diretta esclusiva in chiaro dallo stadio Olimpico di Roma su Rai 1. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay.

Le scelte di Sarri e Gattuso: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.

ARBITRO: Rocchi di Roma.

ASSISTENTI: Paganessi e Alassio.

IV UOMO: Calvarese.

VAR: Irrati

AVAR: Schenone

VIRGILIO SPORT | 17-06-2020 09:36