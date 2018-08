Coppa Italia, neopromosse a picco

A una settimana dal via del campionato di Serie A, segnali preoccupanti arrivano dalle tre neopromosse. Al termine di una stagione, la scorsa, che ha visto salvarsi in extremis solo la Spal tra le squadre venute dalla B, con Verona e Benevento subito tornate tra i cadetti, le figuracce rimediate nel terzo turno di Coppa Italia da Parma, Frosinone e Empoli non fanno stare tranquilli i tifosi in vista della prossima lotta per la salvezza.

Clamorosi sono i ko di emiliani e ciociari, affossati da due squadre di Serie C, pur ambiziose come Pisa e Sudtirol: Zammarini firma il colpaccio dei nerazzurri (0-1), che al “Tardini” avrebbero anche potuto vincere con un punteggio più ampio, mentre sul neutro di Benevento a porte chiuse Longo viene trafitto dai gol nella ripresa di Costantino e Turchetta. Parma e Frosinone sfideranno alla prima di A Udinese e Atalanta.

Al “Castellani” invece black out per l’Empoli, travolto dal Cittadella (0-3): doppietta di Scappini e Finotto rimandano la squadra di Andreazzoli, che al debutto in campionato ospiterà il Cagliari.

