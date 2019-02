Coppa Italia: niente Udanoh per Avellino

Udanoh-Avellino: per ora non si fa. C’è l’accordo tra il giocatore e il club irpino ma il sì di Cantù non è arrivato in tempo per il tesseramento che, per consentire ai biancoverdi di schierare Ike in Coppa Italia, si sarebbe dovuto concretizzare entro le 11 di mercoledì.

Ai brianzoli, secondo quanto riferisce Ottopagine, non è bastato un sostanzioso buy-out. E’ probabile che, dato l’ok di Udanoh, presto si riprenda la negoziazione ma per la Final Eight nulla da fare: il lungo di origine nigeriana non sarà in campo con gli irpini.

SPORTAL.IT | 13-02-2019 13:55