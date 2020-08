Coppa Italia, novità in vista per la finale 2021

Non è ancora cominciata la nuova stagione di Serie A, ma già si prospetta una grande novità rispetto al recente passato. La finale di Coppa Italia, ormai fissa allo stadio Olimpico di Roma, potrebbe essere disputata allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la finale della competizione potrebbe giocarsi il 19 maggio non allo stadio Olimpico ma a San Siro. La Uefa, infatti, vuole l’Olimpico a disposizione già il 18 maggio in vista degli Europei e non sembrano esserci margini di trattativa per una deroga di quarantott’ore.

Se il campionato dovesse finire il 23 maggio, tra l’altro, Roma e Lazio disputeranno l’ultima gara entrambe in trasferta, come già accaduto nella stagione di Serie A appena conclusa.

Lo svolgimento della Coppa nazionale, oltre alla sede della finale, ha sollevato anche altri dubbi riguardanti i turni precedenti. La Figc giudica “troppo compresso” il calendario e suggerisce di disputare in un’unica “finestra” gli ottavi di finale di Coppa Italia, ora spalmati su 2 settimane, perché il contratto con la Rai prevede almeno 14 gare in prime time.

Il cambiamento prevedrebbe una penale per la Lega, ma permetterebbe di piazzare un turno infrasettimanale in più (7 e non 6) e dunque di finire il campionato il 16 maggio.

OMNISPORT | 07-08-2020 11:23