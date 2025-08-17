Coppa Italia: Palermo e Cagliari salvi ai rigori, il Como c’è, poker Venezia

In coppa Italia due gare si sono decise ai rigori mentre Como e Venezia hanno liquidato le rispettive pratiche nei 90 minuti, stasera c'è il Milan

L’avevamo lasciata nelle mani di un Bologna festante per essere tornato a sollevare un trofeo al cielo dopo l’Intertoto del 1998. La ritroviamo oggi in una fase decisamente interlocutoria come il suo primo turno. La Coppa Italia riapre i battenti ed in attesa dell’entrata in scena delle big ci regala già qualche piccolo assaggio di calcio ad una settimana dall’inizio del campionato. I rigori salvano Palermo e Cagliari, mentre il Como comincia già a carburare. Andiamo a riepilogare tutto quello che è accaduto ieri nel torneo nazionale.

Johnsen sbaglia e il Palermo si qualifica

Da chi partiamo? Dal Palermo – reduce dall’amichevole di lusso col City – che fa 0-0 con la Cremonese in una gara equilibrata e poco vibrante quanto a emozioni, e che passa poi ai calci di rigore. L’unico errore dal dischetto è quello di Johnsen con Bardi bravo a neutralizzare la sua conclusione dagli 11 metri. Per i rosanero di Inzaghi al prossimo turno arriverà una tra Udinese e Carrarese.

Rigori decisivi pure per il Cagliari

Anche il Cagliari non va oltre il pari contro l’Entella e deve attingere ai rigori per avanzare ai sedicesimi di finale. I rossoblù si portano anche in vantaggio con Piccoli, facendosi però rimontare a causa dello sfortunato autogol di Deiola. Poco prima Yerri Mina aveva sprecato la chance di chiudere anzitempo il discorso qualificazione sbagliando un penalty. Per fortuna dei sardi, fanno altrettanto Karic e Marconi dagli 11 metri. Così i liguri tornano a casa.

Douvikas trascina il Como

In attesa che Morata si integri negli schemi di Fabregas, tocca a Douvikas prendersi la maglia da titolare. E il greco fa capire subito che non ha tutta questa voglia di lasciare allo spagnolo la maglia da titolare. Ma partiamo dal principio. Il Sudtirol passa in vantaggio dopo 13 minuti con il rigore di Casiraghi. A quel punto entra in scena il 26enne atenese che mette a segno una doppietta. L’incontro si chiude già nel primo tempo con il tris di Da Cunha.

Venezia sugli scudi: 4-0 al Mantova

Il Venezia di Stroppa ha l’ambizione di fare pronto ritorno in Serie A. Sarà per questo che è già in forma campionato. I lagunari non vogliono perdere tempo e liquidano la pratica Mantova con il punteggio di 4-0. Due le doppiette: prima Doumbia e poi Yeboah con la squadra di Possanzini che rimane piuttosto inerme dinanzi alla supremazia degli avversari.