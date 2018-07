Coppa Italia, Pisa avanti a fatica

La stagione del calcio italiano ha preso ufficialmente il via con il primo turno della Coppa Italia 2018-2019. In campo solo squadre di Serie C e D, in attesa del progressivo ingresso sulla scena delle formazioni di B, nel secondo turno del 5 agosto, e di quelle di A, nel terzo del 12 agosto.

Dopo l’anticipo tra Casertana e Picerno (2-0), tra il pomeriggio e la serata di domenica si sono disputate le altre sfide. Bene il Vicenza, così come Catania e Siena, in odore di ripescaggio in B, la Ternana piega solo ai rigori il Pontedera, mentre escono a sorpresa il Piacenza, ko contro il Monopoli ai rigori, e il Renate, rivelazione della scorsa Coppa Italia e ora subito fuori ad opera del Rezzato. Termina dal dischetto anche tra Pisa e Triestina: a passare il turno sono i toscani dopo l'1-1 del 120' (subito a segno Moscardelli).

Il tabellone dei risultati, tra parentesi l’avversaria nel secondo turno:

Casertana-Picerno 2-0 (Livorno)

Alessandria-Giana 0-1 (Crotone)

Monza-Matelica 2-1 (Padova)

Sudtirol-Albalonga 2-1 (Venezia)

Renate-Rezzato 0-2 (Salernitana)

Viterbese-Rende 1-0 (Ascoli)

Albinoleffe-Pordenone 0-1 (Pescara)

Sambenedettese-Unione Sanremo 1-0 (Spezia)

Vicenza-Chieri 2-1 (Palermo)

Carrarese-Imolese 0-1 (Benevento)

Catania-Como 3-0 (Foggia)

FeralpiSalò-Virtus Francavilla 2-0 (Lecce)

Juve Stabia-Pistoiese 1-0 (Hellas Verona)

Monopoli-Piacenza 2-1 dcr (Cittadella)

Siena-Sicula Leonzio 2-0 (Virtus Entella)

Ternana-Pontedera 2-1 dcr (Carpi)

Trapani-Campodarsego 1-0 (Cosenza)

Pisa-Triestina 3-2 dcr (Cremonese)

Completeranno il programma del secondo turno Brescia-Pro Vercelli e Perugia-Novara



SPORTAL.IT | 29-07-2018 23:45