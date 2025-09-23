Coppa Italia, le partite di oggi: dove vedere Udinese-Palermo e Milan-Lecce, orari e programma

Sedicesimi del torneo: la squadra di Allegri ritrova i salentini, altra sfida interessante è anche quella tra Como e Sassuolo

Si entra nel vivo della stagione. Archiviata la quarta giornata di Serie A, torna protagonista anche la Coppa Italia con tre serate che promettono spettacolo e sorprese. I sedicesimi di finale scatteranno martedì 23 settembre con la sfida tra Cagliari e Frosinone, per poi concludersi giovedì 25 con il match tra Torino e Pisa. In campo anche il Milan di Allegri, chiamato a ritrovare il Lecce.

Agli ottavi, invece, entreranno in scena le teste di serie: Napoli, Inter, Juventus, Roma, Atalanta, Fiorentina, Bologna e Lazio. Inoltre, le sfide verranno disputate in gara secca, con calci di rigore previsti in caso di parità al termine dei tempi regolamentari senza passare dai canonici supplementari.

Dove vedere le partite di Coppa Italia in diretta tv e streaming

Lo spettacolo dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2025/26 sarà accessibile a tutti gli appassionati. Mediaset garantirà infatti la copertura completa e gratuita dell’intero torneo: tutte le partite verranno trasmesse in diretta televisiva su Canale 20 o su Italia 1. Non solo tv tradizionale: i tifosi potranno vivere le emozioni della Coppa anche in streaming su Mediaset Infinity. L’app, scaricabile gratuitamente su PC, smartphone e tablet, permetterà di seguire ogni sfida anche in mobilità. Inoltre, il servizio è disponibile anche su console di ultima generazione, come PlayStation e Xbox.

Le gare di oggi, martedì 23 settembre

Cagliari-Frosinone ore 17 Canale 20 Udinese-Palermo ore 18:30 Italia 1 Milan-Lecce ore 21 Italia 1

I sedicesimi si apriranno con Cagliari-Frosinone. I rossoblù arrivano dalla vittoria in campionato contro il Lecce , conquistata in rimonta grazie alla doppietta di Belotti . Dopo quattro giornate di Serie A, la squadra di Pisacane ha raccolto 7 punti. I ciociari, impegnati in Serie B, hanno invece totalizzato 8 punti nelle prime quattro uscite, pareggiando 2-2 contro il Sudtirol nell’ultimo turno. La vincente del confronto affronterà il Napoli di Conte agli ottavi di finale.

A San Siro si chiude il programma del martedì con Milan-Lecce. La squadra di Allegri ritrova i giallorossi di Di Francesco, già affrontati il 28 agosto nella seconda giornata di Serie A. In quell'occasione i rossoneri si imposero 2-0 al Via del Mare, avviando una serie positiva dopo il ko all'esordio contro la Cremonese e proseguita con le vittorie su Bologna e Udinese. I salentini arrivano invece con un bilancio più complicato: un solo punto raccolto nelle prime quattro giornate di campionato e tre sconfitte consecutive.

Le gare di domani, mercoledì 24 settembre

Parma-Spezia ore 17 Canale 20 Verona-Venezia ore 18:30 Italia 1 Como-Sassuolo ore 21 Italia 1

Il mercoledì di Coppa Italia si apre con Parma-Spezia. I gialloblù non hanno ancora trovato la vittoria in campionato: il bilancio finora parla di due sconfitte e due pareggi, l’ultimo a reti bianche contro la Cremonese. Anche lo Spezia vive un avvio complicato in Serie B, con appena due punti raccolti in quattro giornate e il ko interno per 3-1 contro la Juve Stabia nell’ultimo turno.

Altra sfida interessante quella tra Como e Sassuolo. I lariani hanno superato il turno precedente battendo 3-1 il Sudtirol, grazie ai gol di Da Cunha e alla doppietta di Douvikas che ha deciso la rimonta. I neroverdi, invece, hanno eliminato il Catanzaro al "Mapei Stadium", imponendosi 1-0 con la rete di Doig. La vincente sfiderà la Fiorentina nel prossimo turno.

Le gare di giovedì 25 settembre

Genoa-Empoli ore 18:30 Italia 1 Torino-Pisa ore 21 Italia 1