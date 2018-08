Coppa Italia, risultati terzo turno e accoppiamenti

Sorprese a raffica e qualche vittoria più difficile del previsto nel terzo turno di Coppa Italia, ultimo test per mezza Serie A prima del debutto in campionato. Alla fine escono solo in tre, le neopromosse Empoli, Frosinone e Parma, ma al netto delle goleade di Sassuolo e Torino, fanno fatica in tante, dal Chievo alla Spal, fino a Bologna e Sampdoria, che la sbloccano solo nel finale. Il quarto turno è in programma a dicembre, di seguito risultati e accoppiamenti.

Sampdoria-Viterbese 1-0

75’ Jankto

Spezia-Spal 0-1

47’ Petagna

Sassuolo-Ternana 5-1

9’ Boateng; 23’, 41’ Berardi; 29’ Duncani; 72’ Defendi (T); 81’ Magnanelli

Catania-Hellas Verona 2-0

33’ Silvestri; 41’ Marotta

Parma-Pisa 0-1

27’ Zammarini

Brescia-Novara 6-7 (dcr)

10’ Donnarumma (B); 49’ Torregrossa (B); 71’ Schiavi (N); 81’ Sciaudone (N)

Empoli-Cittadella 0-3

16’, 54’ Scappini; 64’ Finotto

Udinese-Benevento 1-2 dts (giocata sabato)

7’ Machis (U); 68’ Viola (B); 103’ Tello (B)

Torino-Cosenza 4-0

9’ Baselli; 28’, 66’ Belotti; 67’ Rincon

Frosinone-Sudtirol 0-2

40’ Costantino; 89’ Turchetta

Genoa-Lecce 4-0 (giocata sabato)

2’, 9’, 18’, 38’ Piatek

Virtus Entella-Salernitana 2-0

3’ Currarino; 6’ Mota

Bologna-Padova 2-0

70’ Dzemaili; 78’ Dijks

Livorno-Crotone 0-1

61’ Rohden

Chievo-Pescara 1-0

56’ N. Rigoni

Cagliari-Palermo 2-1

31’, 73’ Pavoletti (C); 52’ Nestorovski (P)

SPORTAL.IT | 12-08-2018 23:25