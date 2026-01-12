Coppa Italia, Roma-Torino: formazioni, orario, dove vederla in tv o in streaming

Torna protagonista la Coppa Italia, con i riflettori puntati sugli ottavi di finale. All’Olimpico è tutto pronto per l’esordio stagionale nel torneo della Roma di Gasperini, chiamata a inaugurare il proprio cammino dopo il quinto posto conquistato nell’ultimo campionato. Sulla strada dei giallorossi c’è il Torino, già rodato nella competizione: i granata hanno infatti dovuto superare due turni preliminari, eliminando Modena e Pisa, per guadagnarsi l’accesso agli ottavi. Chi avrà la meglio staccherà il pass per i quarti di finale, dove ad attendere la vincitrice ci sarà l’Inter di Chivu.
- Dove vedere la sfida di Coppa Italia in diretta tv e streaming
- La probabile formazione della Roma
- La probabile formazione del Torino
Dove vedere la sfida di Coppa Italia in diretta tv e streaming
La sfida di Coppa Italia tra Roma e Torino, valida per gli ottavi di finale, sarà visibile gratuitamente da tutti gli appassionati. A garantire la copertura integrale dell’evento sarà Mediaset, che trasmetterà l’incontro in chiaro. Il match, in programma domani martedì 13 gennaio alle ore 21, andrà in onda su Italia 1 e sarà disponibile in contemporanea streaming gratuito su Mediaset Infinity. La piattaforma, accessibile senza costi aggiuntivi, consente la visione dell’evento su PC, smartphone e tablet, permettendo di seguire la gara anche in mobilità. La diretta sarà inoltre fruibile sulle console di ultima generazione, come PlayStation e Xbox.
Clicca qui per leggere tutte le news sulla Coppa Italia
La probabile formazione della Roma
Incrocio ravvicinato tra Roma e Torino, che si affronteranno due volte in pochi giorni, prima in Coppa Italia, poi il 18 gennaio in Serie A. L’obiettivo dei giallorossi è quello di vincere il torneo, con l’ultimo successo che risale al 2008 e con Gasperini che ha solo sfiorato il trofeo ai tempi dell’Atalanta. I capitolini arrivano al debutto forti delle due vittorie di fila conquistate in campionato contro Lecce e Sassuolo.
Per la sfida contro il Torino, Gasperini opta per il solito 3-4-2-1. Svilar tra i pali, difesa a tre composta da Ghilardi, Hermoso e Ziolkowski. Assente Mancini per squalifica, ma il tecnico ex Atalanta ritrova Ndicka eliminato dalla Coppa d’Africa. A centrocampo spazio a Koné e Cristante, sugli esterni Celik a destra e Wesley a sinistra. Sulla trequarti, possibile chance per El Shaarawy accanto a Soulé. Il riferimento offensivo, in virtù degli infortuni di Ferguson e Dovbyk, dovrebbe essere Dybala.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Hermoso, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; El Shaarawy, Soulé; Dybala. All. Gasperini.
Clicca qui per leggere tutte le news sul calciomercato della Roma
La probabile formazione del Torino
Il Torino attraversa una fase di discontinuità: campionato a strappi e due sconfitte consecutive contro Udinese e Atalanta. La Coppa Italia diventa così un’occasione per ritrovare slancio e riaccendere l’entusiasmo dell’ambiente. Contro la Roma, Baroni dovrà rinunciare a Pedersen e Ilic. Granata schierati con il 3-4-1-2: Paleari tra i pali; difesa a tre con Ismajli, Maripan e Coco; esterni Lazaro e Aboukhlal, in mezzo Tameze e Gineitis; sulla trequarti Vlasic, davanti la coppia Ngonge-Simeone.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Ngonge, Simeone. All. Baroni.