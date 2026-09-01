I sedicesimi di finale della competizione tricolore entrano nel vivo: orari, canali TV e streaming delle sfide in programma tra martedì 1 e giovedì 3 settembre.

La Coppa Italia Frecciarossa entra nel vivo con i sedicesimi di finale. Tra martedì 1 e giovedì 3 settembre sono in programma sei partite, distribuite nell’arco di tre giornate: si parte con Parma-Cremonese e Torino-Monza, poi sarà il turno di Sassuolo-Frosinone e Udinese-Venezia. A chiudere il primo blocco del turno saranno Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Tutte le sfide saranno trasmesse in esclusiva da Mediaset, anche in streaming.

Coppa Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming

La Coppa Italia 2026/27 è un’esclusiva Mediaset. Tutte le partite dell’edizione saranno trasmesse in chiaro sulle reti del gruppo, con le sfide dei sedicesimi visibili su Italia 1 e sul 20. Per chi preferisce seguire le gare online, sarà possibile utilizzare il live streaming su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SULLA COPPA ITALIA

Le gare di oggi, martedì 1 settembre

Ad aprire il programma sarà la sfida del Tardini tra Parma e Cremonese. I ducali arrivano all’appuntamento dopo un avvio complicato: due ko, rispettivamente contro Cagliari e Juventus, e ancora nessun gol segnato in campionato. L’unica soddisfazione è arrivata proprio in Coppa Italia, con il successo ottenuto contro il Catania. Non sorride nemmeno la Cremonese, protagonista di un inizio difficile in Serie B. La squadra è stata mandata ko prima dall’Empoli, poi dal Modena, segnando una sola rete e incassandone tre. A seguire toccherà a Torino e Monza, entrambe ancora a quota zero punti in Serie A. I granata hanno perso contro Milan e Sassuolo, mentre i brianzoli sono caduti prima contro l’Inter e poi contro l’Udinese. Al di là della qualificazione, la Coppa Italia offre alle squadre la possibilità di interrompere subito la striscia negativa e dare una svolta al proprio avvio di stagione.

Parma-Cremonese martedì 1 settembre ore 18 Italia 1 Torino-Monza martedì 1 settembre ore 21 Italia 1

Le gare di domani, mercoledì 2 settembre

Il Sassuolo si presenta alla sfida contro il Frosinone dopo aver già trovato una risposta al passo falso dell’esordio. La formazione neroverde ha infatti iniziato il campionato con la sconfitta contro l’Atalanta, prima di reagire immediatamente e conquistare i tre punti contro il Torino. Un andamento molto simile a quello dei ciociari, battuti di misura dalla Juventus alla prima giornata e poi capaci di rialzarsi con un successo netto sulla Fiorentina, travolta con una tripletta.

Nel pomeriggio spazio invece al Bluenergy Stadium, dove l’Udinese affronterà il Venezia. I friulani hanno raccolto quattro punti nelle prime due giornate: il pareggio contro il Como di Cesc Fabregas ha preceduto la vittoria esterna sul Monza. Un avvio decisamente più complicato per i lagunari, ancora fermi a zero punti dopo le sconfitte contro Lecce e Milan. Per il Venezia, dunque, la Coppa Italia può diventare l’occasione per invertire la rotta e ritrovare entusiasmo dopo un inizio di campionato in salita.

Sassuolo-Frosinone mercoledì 2 settembre ore 15 Italia 1 Udinese-Venezia mercoledì 2 settembre ore 18 Italia 1

Le gare di giovedì 3 settembre

Il Palermo arriva al confronto con il Mantova forte di un avvio di campionato praticamente perfetto. Due partite e altrettante vittorie per i rosanero, capaci di superare prima la Juve Stabia e poi l’Arezzo. Dall’altra parte ci sarà un Mantova altrettanto lanciato, reduce dai successi contro Carrarese ed Empoli. Una sfida tra due squadre che arrivano ai sedicesimi con il morale alto e senza particolari necessità di riscatto.

In serata sarà invece il turno di Cagliari e Verona. I sardi hanno raccolto tre punti all’esordio contro il Parma, prima di arrendersi di misura all’Inter di Chivu. Nonostante la sconfitta, la prestazione contro i nerazzurri ha dato indicazioni positive alla squadra di Pisacane, che ha mostrato di poter tenere testa a un avversario di livello. Percorso più complicato per il Verona, che ha iniziato il proprio campionato di Serie B con la sconfitta contro l’Ascoli. Nell’ultima giornata è arrivato invece il pareggio contro il Padova.

Palermo-Mantova giovedì 3 settembre ore 18 Italia 1 Cagliari-Verona giovedì 3 settembre ore 21 Italia 1

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO