Coppa Italia, si parte con Inter-Como, programma, orari e dove vedere le semifinali in tv

Ecco come seguire le semifinali di ritorno della competizione tricolore: Fabregas fa visita a Chivu a San Siro, mentre l'Atalanta ospiterà la Lazio di Sarri a Bergamo

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Si apre il sipario sulle semifinali di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Oggi riflettori puntati su Inter-Como, dopo lo 0-0 dell’andata, mentre domani toccherà ad Atalanta e Lazio sfidarsi alla “New Balance Arena” di Bergamo. Anche Palladino e Sarri ripartiranno dal pareggio maturato nel primo round del doppio confronto che mette in palio il pass per l’ambita finale di Roma del 13 maggio.

Coppa Italia, il programma delle semifinali di ritorno: dove vedere Inter-Como e Atalanta-Lazio in tv e streaming

Le due semifinali di ritorno della Coppa Italia 2025/26 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Canale 5, in virtù dell’accordo pattuito da Mediaset e Lega Serie A per i diritti televisivi del torneo tricolore. Servizio streaming attivo sull’app Mediaset Infinity e sul portale di riferimento mediasetinfinity.mediaset.it, a cui sarà necessario soltanto registrarsi in modo totalmente gratuito.

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Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali dei club protagonisti, con Inter e Como che apriranno questa due giorni nella serata di oggi, martedì 21 aprile, a partire dalle ore 21. Previsto il medesimo orario per quanto concerne il fischio d’inizio di Atalanta-Lazio. Diretta radio su Rai Radio Uno, con pre gara e voci dei protagonisti dalla mixed zone di San Siro e della “New Balance Arena”.

Inter-Como Martedì 21 aprile ore 21 Canale 5 Atalanta-Lazio Mercoledì 22 aprile ore 21 Canale 5

Le probabili formazioni di Inter-Como

Classico 3-5-2 per l’Inter di Cristian Chivu, pronta ad affidarsi al tandem Thuram-Bonny in assenza di Lautaro Martinez. Probabile panchina per Pio Esposito, almeno dal 1′. In difesa c’è Acerbi al centro del trio completato da Akanji e Carlos Augusto, a protezione di Josep Martinez (portiere di coppa). In mediana non si toccano Barella, Calhanoglu e Zielinski, con il polacco reduce da un super gol contro il Cagliari. Dumfries spingerà sulla corsia destra, mentre Dimarco agirà sul versante opposto.

Complice il sistema di gioco e i movimenti dei nerazzurri, Fabregas potrebbe riproporre il 3-4-2-1 visto all’andata, con Assane Diao chiamato a interpretare il ruolo di quarto di centrocampo, seppur con caratteristiche offensive. L’obiettivo è tenere a bada Dimarco su quel lato. Nico Paz e Baturina a supporto di Douvikas, punto di riferimento avanzato, mentre in mezzo al campo resta favorita la coppia Perrone-Da Cunha. Diego Carlos guiderà il reparto arretrato, formato anche da Ramon e Kempf.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Como:

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Darmian, Alexiou, Cocchi, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Mosconi, Esposito.

COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, D. Carlos, Kempf; Diao, Perrone, Da Cunha, Valle; Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Goldaniga, Caqueret, Morata, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Smolcic, Vojvoda, Sergi Roberto, Van der Brempt.

Atalanta-Lazio, le ultimissime sulle scelte di Palladino e Sarri

Atalanta e Lazio si preparano alla partita più importante della loro stagione. Ne sono consapevoli Raffaele Palladino e Maurizio Sarri, pronti a schierare l’undici migliore possibile per questo appuntamento. Dopo il pari con la Roma di Gasperini, la Dea va verso il collaudato 3-4-2-1, con De Ketelaere e Zalewski che dovrebbero agire alle spalle di Gianluca Scamacca, in vantaggio su Krstovic. Zappacosta e Bernasconi sulle corsie esterne, con gli inamovibili Ederson e de Roon a centrocampo. Dinanzi a Carnesecchi, chance per il trio Scalvini-Hien-Kolasinac.

I biancocelesti vareranno il 4-3-3 di marca “sarriana”, con Isaksen e Zaccagni che dovrebbero supportare Daniel Maldini in avanti. Chiavi della mediana affidate a Cataldi, con Dele-Bashiru e Taylor al suo fianco. Gila e Romagnoli trascineranno il pacchetto difensivo, con Lazzari e a destra e Nuno Tavares a sinistra. In porta confermato Edoardo Motta.

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Lazio:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: R. Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. M. Sarri.