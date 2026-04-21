Coppa Italia, si parte con Inter-Como, programma, orari e dove vedere le semifinali in tv

Si apre il sipario sulle semifinali di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Oggi riflettori puntati su Inter-Como, dopo lo 0-0 dell’andata, mentre domani toccherà ad Atalanta e Lazio sfidarsi alla “New Balance Arena” di Bergamo. Anche Palladino e Sarri ripartiranno dal pareggio maturato nel primo round del doppio confronto che mette in palio il pass per l’ambita finale di Roma del 13 maggio.
- Coppa Italia, il programma delle semifinali di ritorno: dove vedere Inter-Como e Atalanta-Lazio in tv e streaming
- Le probabili formazioni di Inter-Como
- Atalanta-Lazio, le ultimissime sulle scelte di Palladino e Sarri
Coppa Italia, il programma delle semifinali di ritorno: dove vedere Inter-Como e Atalanta-Lazio in tv e streaming
Le due semifinali di ritorno della Coppa Italia 2025/26 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Canale 5, in virtù dell’accordo pattuito da Mediaset e Lega Serie A per i diritti televisivi del torneo tricolore. Servizio streaming attivo sull’app Mediaset Infinity e sul portale di riferimento mediasetinfinity.mediaset.it, a cui sarà necessario soltanto registrarsi in modo totalmente gratuito.
Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali dei club protagonisti, con Inter e Como che apriranno questa due giorni nella serata di oggi, martedì 21 aprile, a partire dalle ore 21. Previsto il medesimo orario per quanto concerne il fischio d’inizio di Atalanta-Lazio. Diretta radio su Rai Radio Uno, con pre gara e voci dei protagonisti dalla mixed zone di San Siro e della “New Balance Arena”.
|Inter-Como
|Martedì 21 aprile
|ore 21
|Canale 5
|Atalanta-Lazio
|Mercoledì 22 aprile
|ore 21
|Canale 5
Le probabili formazioni di Inter-Como
Classico 3-5-2 per l’Inter di Cristian Chivu, pronta ad affidarsi al tandem Thuram-Bonny in assenza di Lautaro Martinez. Probabile panchina per Pio Esposito, almeno dal 1′. In difesa c’è Acerbi al centro del trio completato da Akanji e Carlos Augusto, a protezione di Josep Martinez (portiere di coppa). In mediana non si toccano Barella, Calhanoglu e Zielinski, con il polacco reduce da un super gol contro il Cagliari. Dumfries spingerà sulla corsia destra, mentre Dimarco agirà sul versante opposto.
Complice il sistema di gioco e i movimenti dei nerazzurri, Fabregas potrebbe riproporre il 3-4-2-1 visto all’andata, con Assane Diao chiamato a interpretare il ruolo di quarto di centrocampo, seppur con caratteristiche offensive. L’obiettivo è tenere a bada Dimarco su quel lato. Nico Paz e Baturina a supporto di Douvikas, punto di riferimento avanzato, mentre in mezzo al campo resta favorita la coppia Perrone-Da Cunha. Diego Carlos guiderà il reparto arretrato, formato anche da Ramon e Kempf.
Ecco le probabili formazioni di Inter-Como:
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.
A disposizione: Sommer, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Darmian, Alexiou, Cocchi, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Mosconi, Esposito.
COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, D. Carlos, Kempf; Diao, Perrone, Da Cunha, Valle; Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Goldaniga, Caqueret, Morata, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Smolcic, Vojvoda, Sergi Roberto, Van der Brempt.
Atalanta-Lazio, le ultimissime sulle scelte di Palladino e Sarri
Atalanta e Lazio si preparano alla partita più importante della loro stagione. Ne sono consapevoli Raffaele Palladino e Maurizio Sarri, pronti a schierare l’undici migliore possibile per questo appuntamento. Dopo il pari con la Roma di Gasperini, la Dea va verso il collaudato 3-4-2-1, con De Ketelaere e Zalewski che dovrebbero agire alle spalle di Gianluca Scamacca, in vantaggio su Krstovic. Zappacosta e Bernasconi sulle corsie esterne, con gli inamovibili Ederson e de Roon a centrocampo. Dinanzi a Carnesecchi, chance per il trio Scalvini-Hien-Kolasinac.
I biancocelesti vareranno il 4-3-3 di marca “sarriana”, con Isaksen e Zaccagni che dovrebbero supportare Daniel Maldini in avanti. Chiavi della mediana affidate a Cataldi, con Dele-Bashiru e Taylor al suo fianco. Gila e Romagnoli trascineranno il pacchetto difensivo, con Lazzari e a destra e Nuno Tavares a sinistra. In porta confermato Edoardo Motta.
Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Lazio:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: R. Palladino.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. M. Sarri.