Coppa Italia, il Verona elimina il Cagliari, il Palermo di Inzaghi fa la voce grossa: tante squadre di Serie A già fuori

Dopo Parma e Torino, anche il Cagliari viene eliminato dalla Coppa Italia: i sardi hanno ceduto al Verona, mentre i rosanero hanno battuto 5-2 il Mantova

Roma-Verona e Bologna-Palermo si aggiungono al quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia: è questo l’esito dei due sedicesimo giocati oggi. Goleada dal Palermo sul Mantova (5-2) e successo del Verona in casa del Cagliari (2-1).

Coppa Italia, Cagliari fuori

All’Unipol Domus, il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l’Inter. I protagonisti della serata per i gialloblù sono Harroui e Mulattieri, “inutile” il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Nel primo tempo c’è solo una squadra in campo e non si tratta dei padroni di casa. I ragazzi di Pisacane, infatti, vengono messi all’angolo da un Verona arrembante e più collaudato (tanti i cambi di formazione nell’undici titolare sardo). Dopo un paio di tentativi, gli scaligeri passano al 23′ grazie alla rete di Harroui.

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Il Verona sfiderà la Roma

Nella ripresa il Verona paga lo scotto della grande intensità messa in campo nella prima frazione. Il Cagliari allora prova ad approfittarne alzando i giri del motore. Il gol dell’1-1 arriva al 57′ e porta la firma di Mendy, lesto ad anticipare Edmundsson in area di rigore e a deviare in rete il cross dalla sinistra di Fadera. All’87’ la rete del 2-1 per il Verona: Mulattieri sfrutta il buco difensivo di Rodriguez e segna indisturbato solo davanti a Radunovic, ancora poco reattivo. Nell’assalto finale il Cagliari produce un colpo di testa di poco fuori di Adopo e un tiro deviato sopra la traversa di Deiola. Il Verona passa così il turno in Coppa Italia: un Cagliari per lunghi tratti insufficiente interrompe anzitempo il proprio cammino. Un’edizione di Coppa Italia indigesta per le squadre di Serie A, viste le premature eliminazioni anche di Lazio, Parma, Frosinone, Lecce e Torino (per quanto Torino e Frosinone siano state eliminate sempre da squadre di A, Monza e Sassuolo)

Palermo di goleada

Nel pomeriggio il Palermo ha battuto 5-2 il Mantova qualificandosi per gli ottavi di Coppa Italia, dove la squadra di Pippo Inzaghi affronterà il Bologna. Partita ricca di gol ed emozioni. I rosanero chiudono il primo tempo avanti 2-0 grazie alle reti di Strefezza e Palumbo, ma a inizio ripresa il Mantova reagisce e in dieci minuti trova il pareggio con Ruocco e Kouda. Nel finale, però, il Palermo torna a spingere e dilaga con la doppietta di Pohjanpalo e il gol di Johnsen, per un risultato che punisce oltre misura la squadra di Davide Modesto.

Palermo, le parole di Inzaghi

“Mi sono molto arrabbiato perchè era una partita in totale controllo, come era già successo ad Arezzo. Abbiamo mollato un po’ la presa e non deve capitare. Poi la squadra è stato brava, abbiamo fatto cinque gol ma queste cose non devono più capitare“. Lo ha detto il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi a Italia 1 al termine del match di Coppa Italia vinto per 5-2 contro il Mantova. “La squadra è stata molto brava, abbiamo cambiato tanto ma dovevamo mettere minutaggio – continua super Pippo – sapevo di avere dei cambi importanti. Quel black-out non mi è piaciuto. Palermo pronto per la A? Già dall’anno scorso la squadra ha fatto un grande passo in avanti, in casa siamo diventati una macchina quasi perfetta, se perdi 4 partite su 38 la squadra ha intrapreso la strada giusta, ma ora dobbiamo fare meglio”.

Il quadro delle partite

Parma – CREMONESE 0-2

Torino – MONZA 0-1

SASSUOLO – Frosinone 5-4 dcr

UDINESE – Venezia 2-1

PALERMO – Mantova 5-2

Cagliari – VERONA 1-2

Genoa – Sudtirol (15/09, ore 18)

Fiorentina – Pisa (15/09, ore 21)

Gli ottavi di finale

(02/12 – 16/12 – 13/01)

Inter – Genoa/Sudtirol

Bologna – Palermo

Milan – Monza

Como – Cremonese

Roma – Verona

Juventus – Sassuolo

Atalanta – Udinese

Napoli – Fiorentina/Pisa