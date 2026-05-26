Coppa Italia Women, la Roma regina della stagione dopo Scudetto e MVP: merito di Rossettini

La Coppa Italia Women vinta dalla Roma è il capolavoro di mister Rossettini dopo lo Scudetto 2025/2026: le giallorosse hanno battuto 1-0 la Juventus Women

La stagione perfetta della Roma passa per la doppietta che ha premiato l’operato di Luca Rossettini, artefice del successo in campionato e Coppa Italia Women. Alle giallorosse è bastata una rete per chiudere la finale che ha consegnato il trofeo alle ragazze che avevano già stupito in campionato. Campionesse comunque, capaci di scardinare alcune certezze come la superiorità di Inter e Juventus Women indicate – a inizio stagione – come le formazioni candidate allo Scudetto.

La Coppa Italia alla Roma, regina della stagione

La settimana era incominciata con il riconoscimento del talento di Manuela Giugliano premiata MVP assoluta della Serie A Women, durante ‘Athora Game On – All Stars Night’. Sempre lei ha firmato a Vicenza la finale della Coppa Italia Women Frecciarossa (1-0), che per la Roma completa un double straordinario iniziato con la conquista dello scudetto. A Vicenza, davanti a quasi 6.000 spettatori, la squadra del padovano Luca Rossettini ha completato il capolavoro, in una partita equilibrata come tutte quelle che hanno visto protagoniste la Roma e la Juventus (che ha vinto la Coppa Italia Primavera, però).

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A inizio stagione, le bianconere si erano aggiudicate, sempre con un gol di scarto, sia la finale di Serie A Women’s Cup che la Supercoppa Women, stavolta è stata Giugliano ad alzare il trofeo. Per la Roma è la terza Coppa Italia, la prima battendo in finale la Juventus, dopo i successi del 2021 contro il Milan e del 2024 contro la Fiorentina. Il plus è stato l’allenatore che ha conferito fiducia e identità alla squadra che ha realizzato questo doppio successo. Nulla di scontato, ribadiamo. Unico limite, forse, la Champions che, però, è di un livello diverso rispetto al campionato e con dinamiche estremamente diverse.

La soddisfazione di Cappelletti

“Complimenti alla Roma per la conquista della Coppa Italia Women Frecciarossa, così come alla Juventus che ha contribuito a offrire un grande spettacolo – le parole della presidente Serie A Women Federica Cappelletti –. Mi sono emozionata particolarmente nel vedere così tanta gente nello stadio di una città a cui sono così legata: sapevo che la risposta di Vicenza sarebbe stata eccezionale e le quasi 6.000 persone al Menti lo hanno dimostrato. Ma è stato tutto il weekend a essere stato indimenticabile: per la prima volta abbiamo deciso di legare una competizione giovanile a un grande evento della Serie A Women e, altra cosa bellissima, grazie anche a Nike abbiamo portato il trofeo e le protagoniste in un Fan Village con migliaia di bambine e bambini che per due giorni ha fatto vedere a tutta la città cosa sia il calcio femminile italiano. Esaltare la nuova generazione di giocatrici e avvicinare il momento al grande pubblico sono due dei nostri obiettivi principali per i quali già da domani riprenderemo a lavorare in vista della nuova stagione”.

Il tabellino

JUVENTUS-ROMA 0-1 (0-0 p.t.)