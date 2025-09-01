Coppa Lega Mls: Messi flop, Miami travolta 3-0, Suarez sputa su membro Seattle e rischia oltre 6 turni di stop

Maxirissa in campo al fischio finale, coinvolti quasi tutti con l'arbitro inerme: brutto gesto del bomber uruguaiano, le telecamere lo inchiodano

I Seattle Sounders hanno travolto l’Inter Miami per 3-0 al Lumen Field di Seattle nella finale di Leagues Cup in Mls , negando a Leo Messi quello che sarebbe stato il suo terzo (e forse ultimo) titolo nel calcio americano. I gol di Osaze De Rosario nel primo tempo e di Alex Roldán e Paul Rothrock nel secondo hanno punito gli errori dell’Inter Miami, che ha avuto due chiare occasioni per pareggiare l’ 1-0 iniziale grazie a Messi e Tadeo Allende.

Miami parteciperà comunque alla Champions

Come finalista, l’Inter Miami, campione della Leagues Cup 2023, parteciperà anche alla CONCACAF Champions League 2026, così come i Sounders. La partita si è giocata in un’atmosfera festosa a Seattle, dove il cantante Mario Bautista ha allietato la cerimonia pre-partita cantando l’inno della Leagues Cup ma in campo è stato tutto fuorchè una festa.

A fine gara mentre lo staff dei Sounders , guidato da Brian Schmetzer, celebrava il titolo, diversi giocatori dei Sounders e dell’Inter Miami si sono dati battaglia in una serie di spinte e pugni al centro del campo. I principali giocatori coinvolti sono stati Maxi Falcón e Luis Suárez. Anche Tomás Avilés e Jackson Ragen dell’Inter Miami si sono colpiti a vicenda con un paio di pugni poco dopo, Avilés è stato atterrato da Jon Bell in un placcaggio in stile NFL. Benjamín Cremaschi e Reed Baker-Whiting erano presenti nella rissa e hanno cercato di calmare la situazione.

L’arbitro è stato lento a reagire e a sedare gli scontri ed incredibilmente non ha estratto alcun cartellino rosso. Non è chiaro nemmeno come sia iniziata la rissa o chi l’abbia inizialmente istigata. L’episodio più grave quando l’attaccante uruguaiano dell’Inter Miami, Luis Suárez (non nuovo a gesti inconsulti), ha sputato contro un membro dello staff tecnico dei Seattle Sounders. Le telecamere di Apple TV hanno catturato la reazione del bomber dopo una lite verbale.

Nella conferenza stampa post-partita, l’allenatore dell’Inter Miami, Javier Mascherano, ha dichiarato di non aver visto cosa fosse successo. “A nessuno piace questo tipo di comportamento a fine partita. Quando c’è una reazione, potrebbe essere una provocazione, ma non so cosa sia successo”, ha detto Mascherano.

L’immagine, aperta a qualsiasi interpretazione, smaschera il “Gunman”, in attesa di una sanzione da parte della Commissione Disciplinare della Coppa di Lega. Secondo il regolamento Suárez sarebbe soggetto a una sospensione di almeno sei partite.