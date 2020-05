Coppainfaccia: l’hashtag fa infuriare i tifosi della Roma

Su Twitter è il momento dei festeggiamenti. Questa volta tocca alla Lazio. I fan biancocelesti festeggiano la vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013 contro i cugini della Roma, un successo che il popolo laziale festeggia dunque con doppia soddisfazione visto che è arrivata contro gli avversari più odiati.

L’argomento è esattamente quello che fa impazzire i social, al punto che i tifosi della Lazio lanciano anche un hashtag che va subito in trend topic #CoppaInFaccia. Un chiaro sfottò che crea una polemica immediata con botta e risposta su più fronti.

L’hashtag della discordia

Il topic crea immediatamente una risposta con Jo: “Buon 26 maggio, che giornataccia, volevi alzarla, l’hai presa in faccia”. E c’è chi invece lega al ricordo collettivo anche quello personale: “Tornavo da 7 mesi di studio in Norvegia. Prendevo un volo da Bergen per Roma, un biglietto per mio padre e dritti allo stadio. Capelli discutibili e zero barba. Buon 26maggio laziali”.

E ovviamente arriva immediata la replica anche dei “cugini” romanisti che allo sfottò rispondono colpo su colpo: “I laziali hanno mandato in tendenza un hashtag per la vittoria di una coppa Italia di tipo 7/8 anni fa. Io sto piangendo”. E c’è chi usa l’hashtag anche per pensare al futuro: “La coppainfaccia è la sberla che vi prenderete quando ripartirà il campionato”.

Lazio e i social

Il periodo di lockdown ha visto la Lazio come una delle squadre maggiormente chiacchierate sui social media. Le posizioni di Lotito che ha spinto costantemente per il ritorno in campo hanno acceso animate discussioni, e ora una vera e propria battaglia con la carta stampata. Il presidente biancoceleste nella giornata di ieri ha infatti annunciato una querela verso la Gazzetta dello Sport. Ma la rosea non si è lasciata intimidire e oggi ha pubblicato un nuovo articolo molto critico verso il club biancoceleste.

SPORTEVAI | 26-05-2020 10:49