Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Nkunku, Dovbyk, Kolo Muani e Hojlund

Superato il primo, fastidiosissimo intermezzo del…calcio giocato, torna al centro delle discussioni il vero tema portante dell’estate pallonara: il calciomercato. Ultimi giorni di trattative, quelli utili – storicamente – a sbloccare affari, soprattutto in prestito, che si trascinano da settimane, forse addirittura da mesi. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 10.00 di giovedì 28 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Kolo Muani/Zhegrova Molina Openda INTER Nico Paz Solet/Jacquet Lookman MILAN Nkunku Dovbyk/Vlahovic Rabiot NAPOLI Elmas Hojlund Juanlu Sanchez ROMA George Tsimikas Salah–Eddine LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Musah Cepeda Magassa BOLOGNA Rowe Baldanzi Pirola

Juve a caccia di Kolo Muani, l’Inter si ferma

La Juventus ha deciso di andare all–in per Kolo Muani. Il gol nella prima giornata di campionato di Dusan Vlahovic non è bastato per riaccendere la passione tra le parti. L’attaccante francese del PSG resta la pista numero uno in attacco e secondo le ultime informazioni il suo arrivo sarebbe ormai a un passo. La formula in gioco è quella di un prestito a circa 5-10 milioni di euro con un obbligo di riscatto da 50-55 milioni.

Si ferma invece un po’ a sorpresa l’Inter con Marotta che ha annunciato la chiusura del mercato in entrata. I nerazzurri, almeno stando alle parole del presidente, premono il pulsante “pausa” ma lavorano per il futuro provando a imbastire con grande anticipo una trattativa per Nico Paz che piace da tanto.

Milan, accelerata per l’attacco

Il Milan fa sul serio e la sconfitta contro la Cremonese al debutto in campionato sembra aver messo fretta ai dirigenti rossoneri. La trattativa per Harder si è arenata e sono salite tantissimo le quotazioni per Nkunku. Il giocatore del Chelsea, dopo un avvio di carriera folgorante al Lipsia, non ha avuto la stessa fortuna in Premier ma a Milano sono convinti del suo talento e può arrivare per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ma Allegri vorrebbe anche un centravanti puro ed è tornato di moda il nome di Dovbyk, per l’attaccante però serve tempo perché la Roma dovrebbe trovare un sostituto.

Il Napoli stringe per Elmas, l’Atalanta per Musah

Piccolo rallentamento tra Napoli e Manchester United nella trattativa per Hojlund, i due club continuano a discutere sulle clausole per il riscatto obbligatorio del giocatore. Nel frattempo si concretizza il ritorno del macedone Elmas, che dopo un paio di stagioni lontano dalla Campania sembra ormai a un passo dal fare il suo ritorno trionfale. Lavora per il centrocampo anche l’Atalanta sempre più vicina a mettere a segno il colpo Musah, al Milan andrebbero 25 milioni di euro, un tesoretto che potrebbe essere fondamentale per chiudere le ultime operazioni di mercato.