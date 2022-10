Ultimo aggiornamento 25-10-2022 15:24

Prima giornata delle quinte partite dei gironi eliminatori di Champions League 2022-23. Oggi si giocano otto partite tutte importantissime per il passaggio agli ottavi. Per quanto riguarda le italiane oggi giocano l’Inter e il Napoli. Si tratta di due partite interne e facili. I nerazzurri ospitano i deboli cechi del Viktoria Plzen ultimi in classifica a zero punti, come i Rangers Glasgow che fanno visita al Napoli, già qualificato.

Champions, le partite di oggi: orari e dove vederle

Il programma di giornata inizia alle 18.45. In campo Bruges-Porto, partita che probabilmente deciderà il girone B, dominato dai sorprendenti belgi con i portoghesi che cercano di scombussolare tutto. Ma a proposito di partite importantissime a quell’ora si gioca anche Inter-Viktoria Plzen. I nerazzurri sono a meno di un passo dalla qualificazione agli ottavi. I tre punti di vantaggio sul Barcellona sono un tesoretto che dovrebbe essere determinante. Intanto l’Inter deve vincere contro i modesti cechi che sono ancora ultimi a 0 punti. Impresa assolutamente alla portata di Inzaghi e co. La partita è trasmessa in esclusiva solo su Amazon Prime Video: come sempre chi si abbona adesso vede la partita gratis, mentre chi è già abbonato a Prime, pure.

Alle 21.00 infatti si gioca Barcellona-Bayern Monaco. Il risultato ovviamente interessa all’Inter. L’unica cosa che potrebbe incidere è una vittoria (piuttosto improbabile) dei blaugrana contro i panzer bavaresi: soprattutto se mixata a una non vittoria dell’Inter potrebbe scatenare un finale al cardiopalmo nel girone. Ma sono più suggestioni che cose veramente realizzabili.

Alle 21.00 in campo anche Napoli-Rangers per una partita che sarà più che altro una passerella per i bravissimi azzurri che hanno conquistato la qualificazione con ampio anticipo e ampio merito. La differenza tra la squadra di Spalletti e i modesti scozzesi è enorme e quindi dovrebbe essere una partita piuttosto scontata. Per lo stesso girone si gioca Ajax-Liverpool che stabilirà forse definitivamente le gerarchie in classifica.

Chiudono il quadro: Eintracht-Marsiglia, Atletico Madrid-Bayer e Tottenham-Sporting, con Conte ancora a caccia del passaggio in un girone molto equilibrato.

18:45 Calcio, UEFA Champions League:

Brugge-Porto Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Football, Sky Sport 1 18:45 Calcio, UEFA Champions League:

Inter-Viktoria Plzen Amazon Prime Video 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Ajax-Liverpool Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Calcio 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Barcellona-Bayern Monaco Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Football 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Eintracht Francoforte-Olympique Marsiglia Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Napoli-Rangers Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Tottenham-Sporting Lisbona Mediaset Infinity, Sky

Per tutti quelli che invece vogliono o devono seguire le partite via web o con lo smartphone, le migliori cronache live sono qui su Virgilio Sport.

FAQ Chi trasmette Inter-Viktoria Plzen di Champions? E' trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video: si può vedere gratis, basta registrarsi qui Chi trasmette Barcellona-Bayern? La trasmettono Sky e Infinity dalle 21.00 del 26 ottobre 2022

